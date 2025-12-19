فرماندار شهرستان جاسک گفت: در پی بارندگی‌های صبح امروز و طغیان رودخانه فصلی آب وارد روستای نگر پایین شد و حدود ۱۸۰ واحد مسکونی این روستا دچار آب‌گرفتگی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ احمد جمال‌الدینی با اشاره به اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: گروه‌های جهادی و مردمی به همراه نیرو‌های جمعیت هلال احمر برای امدادرسانی و خدمات‌رسانی به این روستا اعزام شده‌اند.

فرماندار شهرستان جاسک گفت: کارشناسان بنیاد مسکن و جمعیت هلال احمر و فرمانداری در حال ارزیابی خسارات وارده هستند.

جمال‌الدینی گفت: اسکان اضطراری، پخت و توزیع غذای گرم، تجهیزات اولیه و آب معدنی برای خانوار‌های آسیب‌دیده در این روستا در حال انجام است.

روستای نگرپایین با جمعیتی ۴۵۰ نفری در ۳۵ کیلومتری غرب شهرستان جاسک واقع است.