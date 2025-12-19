پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان جاسک گفت: در پی بارندگیهای صبح امروز و طغیان رودخانه فصلی آب وارد روستای نگر پایین شد و حدود ۱۸۰ واحد مسکونی این روستا دچار آبگرفتگی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ احمد جمالالدینی با اشاره به اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: گروههای جهادی و مردمی به همراه نیروهای جمعیت هلال احمر برای امدادرسانی و خدماترسانی به این روستا اعزام شدهاند.
فرماندار شهرستان جاسک گفت: کارشناسان بنیاد مسکن و جمعیت هلال احمر و فرمانداری در حال ارزیابی خسارات وارده هستند.
جمالالدینی گفت: اسکان اضطراری، پخت و توزیع غذای گرم، تجهیزات اولیه و آب معدنی برای خانوارهای آسیبدیده در این روستا در حال انجام است.
بیشتر بخوانید؛ بارش شدید باران در جاسک
روستای نگرپایین با جمعیتی ۴۵۰ نفری در ۳۵ کیلومتری غرب شهرستان جاسک واقع است.