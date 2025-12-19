پخش زنده
امروز: -
به دنبال بارندگیهای اخیر در شهرستان سیریک، جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی منازل روستای مَهرگی جان یک کودک را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بخشدار بخش مرکزی شهرستان سیریک گفت: این پسر بچه شش ساله به دلیل طغیان رودخانههای فصلی هیوَ و گز و جاری شدن سیل در روستای مهرگی، در سیلاب غرق شدشه بود که پیکر وی ساعتی پیش از آب گرفته شد.
یوسف نیرو زهی افزود: سیلاب ۱۰۰ درصد خانههای روستا را فرا گرفته و اهالی به پشت بامها پناه بردهاند.
وی گفت: گروههای امدادی در حال نجات مردم و خدمات رسانی هستند.
بیشتر بخوانید؛ برپایی شش محل اسکان اضطراری هلالاحمر در هرمزگان
روستا مَهرگی با ۴۰۰ نفر جمعیت در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر سیریک واقع شده است.