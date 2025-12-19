پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: مدارس همه مقاطع تحصیلی شهرستانهای سیریک و جاسک فردا شنبه ۲۹ آذر ماه تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسنزاده اظهار کرد: با توجه به بارندگیها و سیلاب واقع شده در شهرستانهای جاسک و بشاگرد با موافقت استاندار هرمزگان کلیه مقاطع تحصیلی در این دو شهرستان در روز شنبه ۲۹ آذر ماه تعطیل خواهد بود.
وی افزود: مدارس در بقیه نقاط استان هرمزگان به روال عادی خواهد بود و فعالیت دانشگاهها و ادارات نیز هم در سیریک و هم در جاسک دایر است.
