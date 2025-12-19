به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌ها و سیلاب واقع شده در شهرستان‌های جاسک و بشاگرد با موافقت استاندار هرمزگان کلیه مقاطع تحصیلی در این دو شهرستان در روز شنبه ۲۹ آذر ماه تعطیل خواهد بود.

وی افزود: مدارس در بقیه نقاط استان هرمزگان به روال عادی خواهد بود و فعالیت دانشگاه‌ها و ادارات نیز هم در سیریک و هم در جاسک دایر است.

