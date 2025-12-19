همزمان با سراسر کشور آزمون استخدامی آموزش و پرورش با حضور سه هزار و ۳۷۱ داوطلب در لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: امروز ۲۸ آذرماه همزمان با سراسر کشور، آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای جذب نیرو‌های خدماتی در لرستان برگزار شد.

صلاح‌ورزی افزود: در این آزمون سه هزار و ۳۷۱ داوطلب از چهار شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود و کوهدشت برای ورود به عرصه خدمت در آموزش‌و‌پرورش استان به رقابت پرداختند.

وی گفت: اسامی پذیرفته شدگان از طریق سایت جهاد دانشگاهی اعلام خواهد شد.