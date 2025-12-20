پخش زنده
بدنبال فعالیت سامانه بارشی هفته گذشته در هرمزگان، بیش از ۲۳۱ میلیمتر باران در قشم باریده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت میناب ۲۰۳، رودان ۲۰۱، بندرخمیر ۲۰۰، جزیره لاوان ۱۹۷، بندرعباس و پارسیان ۱۹۱، جاسک ۱۷۳، بستک ۱۵۷، بندرلنگه ۱۳۹، حاجی آباد ۱۰۹، سیری ۸۱، بوموسی ۵۴ و بشاگرد ۴۲ میلیمتر باران باریده است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: هفته گذشته سه سامانه بارشی وارد استان شد و بیشترین بارشها در سامانه سوم بود.