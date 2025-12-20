پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت:کماکان ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز گذر ابر در آسمان استان پیش بینی میشود و برروی خلیج فارس، تنگه هرمز، سواحل و جزایر و پارهای نواحی دور از ساحل استان بویژه مناطق شرقی، مرکزی و شمالی هرمزگان همچنین جنوب استان کرمان، رگبار باران و رعد و برق وافزایش باد پیش بینی میشود.
وی گفت: از بعدازظهر روز گذشته با شکل گیری توده گرد و غبار در شمال عربستان و حرکت شرق سوی آن به سمت ایران، خلیج فارس و جزایرآن و مناطق غربی استان هرمزگان بتدریج تنگه هرمز متاثر از این گرد و غبار فرامحلی میشود وموجب کاهش کیفیت هوا وکاهش دید افقی در این مناطق خواهد شد. توصیه میشود تمهیدات لازم اندیشیده شود.
حمزه نژاد افزود: در این مدت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی گاه رگبار باران ورعد و برق، مواج خواهد بود. توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.
وی گفت: از اواخر وقت امروز شنبه ۲۹ آذر تا بعدازظهر دوشنبه ۱ دی ماه با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، محدوده تنگه هرمز ودریای عمان وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی پیش بینی میشود و سبب کاهش محسوس دمای کمینه به ویژه در مناطق مرتفع و متلاطم شدن آبهای تنگه هرمز و دریای عمان خواهد شد و خسارت به محصولات کشاورزی نیز بخصوص در این مناطق محتمل خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد تمهیدات لازم صورت گیرد.
حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری کاهش محسوس دمای کمینه با تاکید بر نیمه شرقی استان و ارتفاعات پیش بینی میشود و طی نیمه دوم هفته، ماندگاری هوای سرد در استان مورد انتظار است.