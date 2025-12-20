به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز گذر ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود و برروی خلیج فارس، تنگه هرمز، سواحل و جزایر و پاره‌ای نواحی دور از ساحل استان بویژه مناطق شرقی، مرکزی و شمالی هرمزگان همچنین جنوب استان کرمان، رگبار باران و رعد و برق وافزایش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از بعدازظهر روز گذشته با شکل گیری توده گرد و غبار در شمال عربستان و حرکت شرق سوی آن به سمت ایران، خلیج فارس و جزایرآن و مناطق غربی استان هرمزگان بتدریج تنگه هرمز متاثر از این گرد و غبار فرامحلی می‌شود وموجب کاهش کیفیت هوا وکاهش دید افقی در این مناطق خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم اندیشیده شود.

بیشتر بخوانید؛ قشم رکورد دار بیشترین بارش‌ها در هرمزگان

حمزه نژاد افزود: در این مدت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی گاه رگبار باران ورعد و برق، مواج خواهد بود. توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

وی گفت: از اواخر وقت امروز شنبه ۲۹ آذر تا بعدازظهر دوشنبه ۱ دی ماه با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، محدوده تنگه هرمز ودریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی پیش بینی می‌شود و سبب کاهش محسوس دمای کمینه به ویژه در مناطق مرتفع و متلاطم شدن آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان خواهد شد و خسارت به محصولات کشاورزی نیز بخصوص در این مناطق محتمل خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد تمهیدات لازم صورت گیرد.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته جاری کاهش محسوس دمای کمینه با تاکید بر نیمه شرقی استان و ارتفاعات پیش بینی می‌شود و طی نیمه دوم هفته، ماندگاری هوای سرد در استان مورد انتظار است.