رئیس پلیس راه خوزستان گفت: با توجه به تنوع اقلیمی و شرایط جوی متفاوت خوزستان، همراهی رانندگان و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش حوادث جاده‌ای طی فصل زمستان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی، امروز در رزمایش ترافیکی ـ انتظامی طرح زمستان ۱۴۰۴ ، با تبریک هفته حمل‌ونقل و روز راهدار به فعالان این حوزه و رانندگان بخش عمومی، اظهار کرد: خوزستان از نظر جغرافیایی دارای شرایط آب‌وهوایی متنوعی است؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان در مناطق مرکزی و جنوبی با بارندگی و شرایط جوی نامساعد و در محور‌های کوهستانی منتهی به استان چهارمحال و بختیاری، از جمله مسیر‌های لردگان و تاراز به بازفت، با بارش برف و یخبندان مواجه هستیم.

وی افزود: ماموریت پلیس و دستگاه‌های خدمات‌رسان در رزمایش ترافیکی ـ انتظامی طرح زمستان ۱۴۰۴، متناسب با این تنوع اقلیمی برنامه‌ریزی شده و برای محور‌های کوهستانی و برف‌گیر، با هم‌افزایی میان پلیس، اداره‌کل راهداری، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر، تیم‌های امدادی و عملیاتی به‌صورت مستمر در مسیر‌ها مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: با وجود بارش‌های اخیر و شرایط جوی نامناسب، خوشبختانه هیچ‌یک از محور‌های استان مسدود نشد و تردد در تمامی راه‌های مواصلاتی به‌صورت ایمن و روان برقرار بود.

وی با اشاره به نقش مردم در کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی استان مربوط به تردد‌های درون‌استانی است و انتظار می‌رود رانندگانی که آشنایی بیشتری با راه‌های استان دارند، به‌ویژه در شرایط زمستانی، از سرعت‌های غیرمجاز و پرخطر پرهیز کرده و مقررات راهنمایی و رانندگی را به‌طور جدی رعایت کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: با همکاری دستگاه قضایی و استفاده از سامانه‌های هوشمند، خودرو‌های متخلف و پرخطر در محور‌های استان شناسایی شده و برخورد قانونی با آنها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در قالب رزمایش طرح زمستانی، بیش از ۲۰۰ تیم عملیاتی پلیس در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان ساماندهی شده‌اند تا با توجه به ترانزیتی بودن محور‌های خوزستان، خدمات ایمن‌تر و موثرتری به کاربران جاده‌ای ارائه شود و میزان حوادث به حداقل برسد.

رئیس پلیس راه خوزستان ، با بیان اینکه روند تصادفات رانندگی در آذرماه کاهشی بوده است، ابراز امیدواری کرد این روند در سه ماه فصل زمستان نیز تداوم یابد و از افزایش تلفات جاده‌ای جلوگیری شود و در عین حال از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و ارتقای فرهنگ ترافیکی قدردانی کرد.