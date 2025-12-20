پخش زنده
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بازار سهام ضمن تشریح برنامههای راهبردی بازار سرمایه در زمستان ۱۴۰۴، از حذف حجم مبنا و انجام عرضههای اولیه جدید متناسب با شرایط بازار تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتاله صیدی در آیین نواختن زنگ معاملات بورس که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در بورس تهران برگزار شد، با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در یک سال و نیم گذشته اظهار کرد: از ابتدا مهمترین هدف ما در بازار سرمایه، نقشآفرینی در تشکیل سرمایه بوده است، زیرا کشور بهشدت به افزایش نرخ تشکیل سرمایه برای رشد اقتصادی نیاز دارد و مسیر تحقق این هدف از بازار سرمایه میگذرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای تحقق این هدف، لازم بود در گام نخست اعتماد به بازار سرمایه بازگردد. با برنامههایی که دولت چهاردهم اعلام و اجرا کرد و با تلاش همکاران، وزرا، سازمان بورس و ۴ بورس کشور، در این دوره هم توسعه عمودی و تعمیق بازار و هم توسعه افقی از طریق عرضههای اولیه، معرفی ابزارهای مالی جدید، اوراق و کالاهای جدید دنبال شد که این اقدامات بهتدریج به بازگشت اعتماد فعالان بازار منجر شده است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای گذشته گفت: حتی با وجود جنگ ۱۲روزه که موجب نگرانی فعالان بازار شده بود، مدیریت مناسب همکاران در سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باعث شد پس از یک افت طبیعی، بازار دوباره به حالت عادی بازگردد و برخلاف نمونههایی مانند بورس مسکو در زمان جنگ اوکراین، افت شدیدی را تجربه نکنیم.
صیدی ادامه داد: بازار سرمایه در بحرانها مراحلی از جمله حفاظت از داراییها، نقدشوندگی، رسیدن به تعادل و سپس تثبیت تعادل را طی میکند. ما به مرحله تثبیت تعادل رسیده بودیم که با حضور رئیسجمهوری در مراسم هفته بازار سرمایه، امید فعالان بازار افزایش یافت و امروز تعادل در بازار جایگزین شده و تثبیت شده است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به عملکرد شرکتهای بورس توضیح داد: گزارشهای ششماهه شرکتها که بهزودی تکمیل میشود نشان میدهد عملکرد بنگاهها در ماههای گذشته امیدبخش بوده است. در کنار این موضوع، روی ساختارها نیز کار کردیم تا محیطی سرشار از انصاف و عدالت برای معاملات فراهم شود تا فعالان بازار با اطمینان بیشتری اقدام به خرید و فروش کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت فصل زمستان برای بازار سرمایه گفت: سهماهه مهمی را پیش رو داریم. فصل زمستان همزمان با اعلام بودجه، بستن حسابها و آماده شدن فعالان بازار برای سال جدید اهمیت زیادی دارد و امیدواریم در این دوره بتوانیم مسیر توسعه بازار را محقق کنیم.
صیدی از حذف حجم مبنا خبر داد و گفت: از پسفردا حجم مبنا در بورس تهران و فرابورس حذف خواهد شد و لازم است اطلاعرسانی مناسبی درباره نحوه محاسبه قیمت پایانی، حراج آغازین و حراج پایانی انجام شود. این موارد در برنامه بازنگری قرار دارد و در زمان مناسب اصلاح خواهد شد.
رئیس سازمان بورس همچنین از برنامه عرضههای اولیه خبر داد و گفت: تا پیش از پایان سال، عرضه اولیه حداقل ۱۵ و تا حدود ۲۰ شرکت، بسته به شرایط بازار، انجام خواهد شد و همزمان چند ابزار مالی جدید نیز به بازار معرفی میشود.
صیدی با اشاره به مطالبات فعالان بازار سرمایه تاکید کرد: یکی از دغدغههای جدی شرکتها، موضوع قیمتگذاری دستوری است که فشار زیادی بر بنگاههای اقتصادی وارد میکند. امیدواریم در سیاستگذاریها و بهویژه در فرآیند تدوین بودجه، بهگونهای عمل شود که حاشیه سود شرکتها حفظ شده و مسیر تأمین مالی سالم برای اقتصاد کشور هموار شود.
او اعلام کرد: حمایت مقامات ارشد کشور از بازار سرمایه، امید تازهای در میان فعالان این بازار ایجاد کرده است و سازمان بورس با همراهی دولت و سایر نهادهای اقتصادی، تمام توان خود را برای تقویت بازار سرمایه و کمک به رشد اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت.