به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ خبرنگار صداوسیما مرکز خلیج فارس مستقر در منطقه سیل زده در ارتباط تلویزیونی با بخش ویژه خبری گفت: ۲۰ گروه جهادی کار امداد رسانی را به مردم بر عهده دارد.

سید محمد صادق حسینی افزود: برق و آب این منطقه از دیروز تاکنون قطع است و به گفته مسئولان این مشکل تا سه ساعت دیگر وصل می‌شود.

وی گفت: در این حادثه همه‌ی منازل و وسایل اهالی کاملاً به زیر آب رفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم برای تامین غذای گرم آشپزخانه‌ای در منطقه دایر کرده است.

خبرنگار صداوسیما مرکز خلیج فارس گفت: اهالی روستای سیل زه مهرگی هم اکنون در منازل اقوام خود در روستای همجوار سکونت دارند.

به دنبال بارندگی‌های دیروز روستای مهرگی ۱۰۰ درصد به زیر آب رفت.

در بارندگی‌های اخیر در شهرستان سیریک، جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی منازل روستای مَهرگی جان یک کودک را گرفت.

یوسف نیرو زهی بخشدار بخش مرکزی شهرستان سیریک گفت: این پسر بچه شش ساله به دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی هیوَ و گز و جاری شدن سیل در روستای مهرگی، در سیلاب غرق شده بود که پیکر وی ساعتی پیش از آب گرفته شد.

بدنبال فعالیت سامانه بارشی هفته گذشته در هرمزگان، بیش از ۲۳۱ میلیمتر باران در قشم باریده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت میناب ۲۰۳، رودان ۲۰۱، بندرخمیر ۲۰۰، جزیره لاوان ۱۹۷، بندرعباس و پارسیان ۱۹۱، جاسک ۱۷۳، بستک ۱۵۷، بندرلنگه ۱۳۹، حاجی آباد ۱۰۹، سیری ۸۱، بوموسی ۵۴ و بشاگرد ۴۲ میلیمتر باران باریده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: هفته گذشته سه سامانه بارشی وارد استان شد و بیشترین بارش‌ها در سامانه سوم بود.

روستای مَهرگی با۴۰۰ نفر جمعیت در فاصله۳۰ کیلومتری شهر سیریک واقع شده است.