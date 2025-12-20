کمیسیون اصل نود مجلس در هفته جاری روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وضعیت سامانه‌های مرتبط‌، اتصال سکوهای خصوصی به سامانه‌های حاکمیتی و مشکلات حوزه مالکیت صنعتی و شناسه ملی مساجد را با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلساتی را برای بررسی موضوعات مطروحه دارند که دستور این جلسات به شرح زیر است:

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت و معاون اقتصادی وزارت کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس اتاق اصناف ایران رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران در خصوص «بررسی نحوه نظارت بر قیمت نان، رعایت نرخ نامه‌ها، کیفیت تولید بهداشت فرآیند طبخ و موارد مرتبط با انحراف یا قاچاق آرد یارانه‌ای»

- جلسه کمیته قضایی کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان فناوری اطلاعات معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی دبیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در خصوص «نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» با محورهای زیر ۱) بررسی فرآیند ثبت معاملات اموال غیرمنقول از بستر سکوها مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و ارائه گزارش آخرین وضعیت دسترسی سکوهای مجاز برای انجام معاملات موضوع ماده ۱ قانون مذکور ۲) گزارش پیشرفت راه‌اندازی سامانه «سازماندهی اسناد غیر رسمی» موضوع ماده ۱۰ قانونجالزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۳) بررسی میزان اجرای مصوبات جلسات ۷۹ و ۸۰ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه‌های حاکمیتی ۴) تبیین وضعیت مالکیت مدیریت و بهره‌برداری سامانه کاتب و چالش‌های مرتبط ۵) بررسی معضلات ثبت علائم تجاری و میزان اجرای احکام قانون «حمایت از مالکیت صنعتی» در این حوزه ۶) بررسی وضعیت «شناسه ملی مساجد»، فرآیند صدور و دلایل نارضایتی‌های شکل گرفته در این زمینه

- جلسه کارگروه «تدوین شیوه نامه نحوه تعامل و همکاری مشترک قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

- جلسه کمیسیون با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس کل گمرک و معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و و وزارت اطلاعات در خصوص بررسی ۱) تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال به سامانه امور گمرکی ۲) فرآیند واگذاری برخی از معادن و مجتمع های معدنی کشور به استناد بند «ت» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در قالب قراردادهای راهبری (از جمله مجتمع معدنی پتاس خور و بیابانک)

- جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله.