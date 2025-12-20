رئیس دانشگاه خوارزمی بر بازنگری در نگاه به ساخت دانشگاه‌های جدید تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه و روند‌های جهانی حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی با حضور در برنامه نگاه مردم با اشاره به تحولات آموزش عالی گفت: در نگاه‌های جدید، توسعه دانشگاه‌ها لزوماً به معنای ساخت فضا‌های فیزیکی جدید نیست و دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه و روند‌های جهانی حرکت کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور در آستانه ورود به نسل‌های سوم و چهارم قرار دارند افزود: مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایجاب می‌کند که دانشگاه‌ها در بطن جامعه حضور داشته باشند و در حل مسائل اساسی از جمله آب، فرونشست زمین و آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

عبدالهی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه خوارزمی با حضور برنامه سیمای البرز تصریح کرد: این دانشگاه در حوزه‌هایی مانند علوم اجتماعی، روانشناسی و مطالعات مرتبط با مسائل استان از توان علمی بالایی برخوردار است و نتایج پژوهش‌های انجام‌شده می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رئیس دانشگاه خوارزمی به مجری برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: با توسعه فناوری‌های آموزشی و حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل‌های جدید، حتی بدون حضور فیزیکی استاد و دانشجو نیز امکان آموزش و پژوهش فراهم شده و از این‌رو، لازم است سیاست‌گذاری در حوزه تأسیس و توسعه دانشگاه‌ها با نگاهی آینده‌نگرانه و مبتنی بر آمایش آموزش عالی انجام شود.

ضرورت ایجاد دانشگاه جامع مستقل در استان البرز

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ایجاد دانشگاه جامع مستقل در استان البرز تاکید کرد و گفت: استان البرز برای پاسخ‌گویی کامل به نیاز‌های علمی، پژوهشی و اجرایی خود، به یک دانشگاه جامع و مستقل استانی نیاز دارد.

علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو تلفنی با برنامه نگاه مردم با اشاره به محدودیت‌های ساختاری آموزش عالی در استان البرز، تأکید کرد: استان البرز برای پاسخ‌گویی کامل به نیاز‌های علمی، پژوهشی و اجرایی خود، به یک دانشگاه جامع و مستقل استانی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه خوارزمی و دانشکدگان کشاورزی تاکنون بار مهمی از آموزش عالی استان را بر دوش داشته‌اند به کارشناس سیمای البرز گفت: دوگانگی ساختار و استقرار بخشی از این مجموعه‌ها در تهران و بخشی در البرز، مانع از ایفای کامل نقش دانشگاهی مستقل در سطح استان شده است.

نماینده مردم کرج در گفت‌و‌گو زنده تلفنی سیمای البرز افزود: اگرچه ایجاد ساختار‌های جدید دانشگاهی جزو سیاست‌های فعلی دولت نیست، اما تقویت ظرفیت‌های موجود و حرکت به‌سمت استقلال یکی از دانشگاه‌های مستقر در استان می‌تواند زمینه شکل‌گیری دانشگاه جامع استان البرز را فراهم کند؛ اقدامی که بسیاری از چالش‌های مدیریتی و آموزشی را برطرف خواهد کرد.

عباسی به مجری برنامه نگاه مردم تصریح کرد: پیگیری ایجاد دانشگاه جامع استان البرز از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و با وجود موانع، همچنان این مطالبه در حال دنبال شدن است تا تصمیم‌گیری نهایی از سوی وزارت علوم و دولت انجام شود

وظیفه دانشگاه علمی‌ کاربردی، تربیت نیروی مهارتی است

ظریفی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به مأموریت این دانشگاه گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه متمرکز در سطح کشور است که با ۳۱ واحد استانی، وظیفه سیاست‌گذاری، تدوین آموزش‌ها و نظارت بر مراکز مهارت‌محور را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه آموزش در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ماهیتی متفاوت با دانشگاه‌های نظری دارد، افزود: تمرکز این دانشگاه بر آموزش‌های مهارتی و پژوهش‌های برخاسته از دل صنعت است؛ پژوهشی که مستقیماً به حل مسائل واقعی محیط‌های کاری و صنعتی منجر می‌شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در برنامه نگاه مردم تأکید کرد: دانشجویان این دانشگاه در طول تحصیل، به‌صورت عملی در صنعت و خدمات حضور دارند و ضمن شناسایی توانمندی‌ها و نواقص موجود، برای رفع نیاز‌های واقعی بازار کار تربیت می‌شوند.

ظریفی با بیان اینکه دانشگاه‌ها رقیب یکدیگر نیستند، در برنامه سیمای استانی البرز تصریح کرد: تفاوت دانشگاه‌ها در مأموریت آنهاست و لازم است این مأموریت‌ها به‌درستی برای خانواده‌ها و داوطلبان تبیین شود تا انتخاب مسیر تحصیلی با آگاهی کامل انجام گیرد.