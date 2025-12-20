پخش زنده
همایش مجریان تراز زبان فارسی در رسانه ملی به مناسبت بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی، سوم دی در سازمان صداوسیما برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این همایش که به مناسبت روز بزرگداشت رودکی و به منظور پاسداشت زبان و ادب فارسی برگزار میشود، مجریان تراز زبان فارسی از معاونتهای سیما، صدا و سیاسی حضور دارند.
حسن سلطانی، راحله امینیان، مژده لواسانی، سید قاسم بی نیاز، عباس موزون، الهام حسین زاده، مجید یراق بافان، ملیکا زارعی، مبینا نصیری، شهرام شکیبا، نیما کرمی، ندا سپانلو، فرزاد حسنی و گیتی خامنه از جمله مجریان حاضر در این همایش هستند.
دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه؛ دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمود شالویی، رئیس انجمن مفاخر فرهنگی و رضامراد صحرایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش در این همایش سخنرانی میکنند.
مجریان تراز زبان فارسی با ملاکهایی، چون به کار نبردن واژههای فرنگی، به کاربردن آرایههای ادبی در گفتار، استفاده از ابیات شاعران و رعایت نکات دستور زبان فارسی انتخاب شدهاند.
چهارم دی در گاهشمار رسمی ایران، روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی است.