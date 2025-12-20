رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: براساس برآورد اولیه بارندگی و تگرگ به حدود هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع سرزه شمیل شهرستان بندرعباس خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محسن یکتاپور افزود: عمده خسارات در مزارع صیفی پیاز، فلفل دلمه‌ای و بادمجان است.

محسن یکتاپور به همراه احمد مرادی، نماینده مردم مرکز هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از مزارع خسارت دیده این منطقه بازدید و با کشاورزان گفت‌و‌گو کردند.

با توجه به هشدار‌های کاهش دمای هوا، تمهیدات و توصیه‌های فنی لازم برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات پس از بارندگی به بهره‌برداران ارائه شد.

