استاندار هرمزگان گفت: بارندگیهای تجمعی اخیر موجب سیلاب و آبگرفتگی چند روستا از جمله نگر شده و به منازل مسکونی و زیرساختها خسارت وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در بازدید از روستای نگر در شهرستان جاسک افزود: با مدیریت بهموقع بحران و همراهی مردم، از بروز تلفات جانی جلوگیری شد.
وی گفت: اولویت دولت پس از عبور از شرایط بحرانی، برآورد دقیق خسارات، بازگشت سریع زندگی مردم به شرایط عادی، اسکان موقت، تامین نیازهای ضروری و جبران خسارات با بسیج همه دستگاههای مسئول است.
معاون عمرانی استانداری هرمزگان نیز گفت: در شرق استان، بهویژه در شهرستانهای جاسک، بشاگرد و سیریک، برخی محورهای مواصلاتی اصلی و جادههای روستایی مسدود شد.
صفر صادقیپور افزود: در حال حاضر مشکلی در رفت و آمد محورهای اصلی وجود ندارد و تنها محور جاسک به بشاگرد با محدودیت مواجه است که با فروکش کردن شرایط جوی بهزودی بازگشایی میشود.
وی گفت: تلاش مجموعه مدیریت بحران، راهداری و دستگاههای اجرایی بر این است که جادههای روستایی در کوتاهترین زمان ممکن و با همکاری دستگاههای ذیربط بازگشایی شده و شرایط رفت و آمد برای مردم فراهم شود.