استاندار آذربایجان غربی حل مشکلات آب چایپاره را خواستار شد و گفت: با وجود سد آغ چای باید مشکلات حوزه آب در این شهرستان مدیریت و حل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی، شنبه ۲۹ آذر در جلسه شورای اداری شهرستان چایپاره با ابراز تاسف نسبت به عدم فعالیت کارخانه سفال چایپاره طی ۱۰ سال اخیر گفت: ۲۵۰ نفر در این کارخانه امکان اشتغال زایی دارند متاسفانه بخاطر سومدیریت ها این واحد راکد مانده است.

وی با اینکه برای پیشرفت چایپاره باید باهم متحد و همدل بود، تصریح کرد: پیگیری مشکلات شهرستان از وظایف مدیران است که باید به وظیفه خود به نحو احسن عمل کنند تا مردم در آسایش و رفاه زندگی کنند.

رحمانی با در خواست نماینده خوی و چایپاره مبنی بر احداث ورزشگاه دو هزار نفر موافقت کرد و دستورات لازمه را برای احداث این ورزشگاه را به مدیرکل ورزش وجوانان استان صادر کرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: مشکلات آبی چایپاره باید سریعا حل شود و اعتبار لازم برای پایاب سد آغ چای تخصیص یابد.

عادل نجف زاده تصریح کرد: در بخش سرمایه گذاری اقدامات ارزشمندی صورت گرفته اما کافی نیست.

نجف زاده از نبود امکانات ورزشی در شهرستان گلایه کرد و گفت: احداث ورزشگاه ۲۰۰۰نفری نیاز مبرم مردم چایپاره است.