به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وبدا، شیوا شادانی، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: علائم کم‌خونی فقر آهن معمولاً شامل خستگی زودرس، رنگ‌پریدگی، کاهش اشتها، بی‌قراری، تپش قلب و در برخی موارد خاک‌خواری در کودکان است.

این فوق تخصص خون و سرطان کودکان با تأکید بر اهمیت تشخیص به‌موقع اظهار کرد: آگاهی از علائم اولیه و مراجعه به‌موقع به پزشک، همراه با درمان مناسب، می‌تواند باعث بهبود عملکرد تحصیلی و افزایش توان هوشی کودکان شود.

شادانی با بیان اینکه همه کم‌خونی‌ها ناشی از فقر آهن نیست، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، کم‌خونی می‌تواند ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای جدی باشد؛ از جمله کم‌خونی‌های ارثی مانند تالاسمی، کم‌خونی داسی‌شکل و اسفروسیتوز ارثی، یا کم‌خونی‌هایی که به دنبال عفونت‌ها و مشکلات تغذیه‌ای خاص ایجاد می‌شوند که نیازمند بررسی تخصصی و درمان اختصاصی هستند.

وی هدف از تشخیص و درمان به‌موقع کم‌خونی را این‌گونه بیان کرد: هدف ما این است که با مراجعه به‌موقع به پزشک، تشخیص قطعی و درمان علمی بیماری‌ها، در آینده کودکانی با انرژی، دارای رشد طبیعی و سالم داشته باشیم.