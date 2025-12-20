

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این مراسم با قدردانی از خدمات «شهیدی» مدیرکل پیشین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، «بهرامی» به عنوان مدیرکل جدیدبنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه معرفی شد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، در این مراسم با تأکید بر رویکرد دولت وفاق ملی در حوزه ایثار و شهادت، گفت: تقویت کرامت خانواده‌های شهدا و ایثارگران، ارتقای جایگاه آنان و گسترش فرهنگ ایثار در جامعه از اولویت‌های دولت است.

بهرام سلیمانی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با تأکید بر جایگاه والای شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: ارزش و مقام شهید و ایثارگر در جمهوری اسلامی ایران نه در کلام، بلکه در جان و روح ملت نهادینه شده است و وظیفه مسئولان، خدمت صادقانه و خردمندانه به این قشر است.

وی با تشریح جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: بنیاد شهید نهادی فراتر از یک سازمان اداری است و رسالتی سنگین در پاسداشت فرهنگ شهادت و ارزش‌هایی دارد که با خون شهیدان آمیخته است و این نهاد نباید صرفاً یک دستگاه خدماتی تلقی شود، بلکه باید ملجأ امن خانواده‌های شهدا و ایثارگران و مظهر احترام، امنیت و کرامت باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر خدمت صادقانه در مدیریت بنیاد شهید تصریح کرد: مدیران این نهاد باید با روحیه خادمی و با دغدغه رضایت خانواده‌های شهدا فعالیت کنند و بنیاد شهید نباید به عرصه رقابت‌های سیاسی تبدیل شود و در آن باید صداقت جاری باشد.

وی با تأکید بر ضرورت رویکرد جهادی در مدیریت جدید بنیاد شهید استان گفت: انتظار می‌رود مدیرکل جدید بنیاد شهید استان با برنامه‌ریزی دقیق، نگاه خدمت‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، تشکل‌های ایثارگری و همراهی مردم، اقدامات مؤثری در مسیر خدمت به ایثارگران انجام دهد.