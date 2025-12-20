به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شهریار نوری زاده افزود: لینک این سامانه برای دهیاران و مردم ارسال شده است.

وی گفت: با ثبت اطلاعات در سامانه، اطلاعات جمع آوری و پایش می‌شود و نیرو‌های مستقر در شهرستان با تجهیزات و ماشین آلات به محل‌های آسیب دیده اعزام می‌شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان گفت: بارندگی و سیلاب به منازل مسکونی روستایی غرب و شرق استان به ویژه شهرستان‌های سیریک، جاسک و قشم خسارت وارد کرده است.

