پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان گفت: روستاییانی که منزل مسکونی آنان در سیل آسیب دیده اطلاعات خود را در سامانه self.bonyad.tech ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شهریار نوری زاده افزود: لینک این سامانه برای دهیاران و مردم ارسال شده است.
وی گفت: با ثبت اطلاعات در سامانه، اطلاعات جمع آوری و پایش میشود و نیروهای مستقر در شهرستان با تجهیزات و ماشین آلات به محلهای آسیب دیده اعزام میشوند.
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان گفت: بارندگی و سیلاب به منازل مسکونی روستایی غرب و شرق استان به ویژه شهرستانهای سیریک، جاسک و قشم خسارت وارد کرده است.
بیشتر بخوانید: راه اندازی سامانه خوداظهاری خسارات ناشی از سیل در هرمزگان