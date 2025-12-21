­ رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تصمیمات شورا در مورد حریم اعلام و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به جلسه با وزیر راه و شهرسازی در مورد حریم، تصریح کرد: این صحبت را مطرح کردیم که اگر حریم اینگونه از بین برود منطقی نیست. امیدواریم تحول و تحرکی در این زمینه رخ دهد.

وی افزود: طرحی آماده شده است که بر اساس آن همه شهر‌ها می‌توانند در حریم مشارکت داشته باشند و از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند و شهرداران مناطق بر حریم نظارت داشته باشند.

چمران در پاسخ به پرسشی درخصوص انتخاب شهرداران نیز گفت: مواردی که تصویب می‌شود در این دوره تاثیری ندارد و اجازه دهید آیندگان خودشان برای آینده تصمیم بگیرند. مصوبه دولت هنوز به تصویب نرسیده است، اما در مورد شهرداران فعلی نیست.

وی در مورد آمار‌های اعلام شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰، هم یادآور شد: این کمیسیون تحت نظارت شورا نیست و یک نهاد شبه قضایی است و یک نفر از قضات، یک نفر از وزارت کشور و یک نفر از شورای شهر در آن حضور دارند.

چمران افزود: احکام این کمیسیون تنها توسط دیوان عدالت اداری قابل نقض است، اما به هر شکل چند ۱۰ هزار حکم در این کمیسیون باقی مانده و تا صاحبان اقدام به دریافت مجوز ساخت نکنند جرائم را نمی‌پردازند. زمانی که رئیس شورای عالی استان‌ها بودم طرحی تهیه کردیم که آن را پس گرفتیم. به هر شکل طرح آماده است و می‌توان آن را به روز رسانی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: تمام کسانی که حکم داشتند فورا به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند. پرونده‌های مفصلی در این زمینه در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد.

تهران درگیر بحران پارکینگ است



درادامه، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: تهران درگیر بحران پارکینگ است؛ متأسفانه در شهر تهران دچار عقب افتادگی در این خصوص هستیم.



وی افزود: منابع شهر تهران به جای استفاده برای کاهش بحران‌ها در راستای حکمرانی نمایشی استفاده می‌شود. شهروندان تهرانی با چالش‌های مختلفی از جمله پارکینگ مواجه هستند؛ خواهش دارم کمیسیون شهرسازی و معماری نسبت به مساله پارکینگ‌ها پیگیری لازم را داشته باشد.

استفاده از نمک باعث تخریب آسفالت خیابان ها می شود



دیگر عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به برودت هوا و کاهش دما ضرورت دارد شهرداری نسبت به فعال سازی گرمخانه‌ها و فراهم سازی شرایط مناسب از جمله تأمین فضای گرم و خدمات بهداشتی اقدام کند.

سوده نجفی امروز در تذکر پیش از دستور خود درنشست شورا افزود: شهرداری در زمینه اطلاع رسانی این مراکز باید عملکرد خوبی از خود نشان دهد و هیچ فردی نباید به دلیل ناآگاهی از این مراکز دور بماند.

وی همچنین اضافه کرد: شهرداری تهران در این روز‌ها در حال برنامه ریزی برای بهبود وضعیت معابر است؛ استفاده از نمک باعث تخریب آسفالت و افزایش هزینه نگهداری و علاوه بر آن آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کنند.

نجفی گفت: به جای استفاده از نمک می‌توانند از روش‌هایی مثل محلول پاشی استفاده کرد. این روش در تبریز استفاده شد و امسال می‌توانیم از چنین روشی استفاده کنیم تا دچار چالش‌های مختلف از نظر محیط زیستی نشویم.

دانش آموزان استثنایی تهران بی‌بهره از سرویس مدرسه نیستند

درادامه، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اختصاص سرویس مدرسه به مدارس استثنایی، گفت: امروز دیگر هیچ یک از دانش آموزان استثنایی بی بهره از خدمات سرویس مدرسه نیستند و به گفته رئیس سازمان بهزیستی، این اقدام یک استثنا در کشور است.

پرویز سروری در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تنفیذ احکام شهرداران مدارس، تصریح کرد: فرایند بسیار مناسب و مردمی در انتخاب شهرداران صورت گرفت که موجب آشنایی فرزندان ما با فرایند‌های انتخاباتی و حضور در فعالیت‌های مدیریتی می‌شود.

وی افزود: این اقدام در راستای مشارکت مردم و دانش آموزان در سرنوشت خودشان و مدیریت مجموعه مربوط به خودشان است و از اقدامات مطلوبی به شمار می‌رود که مورد توجه قرار گرفت. این اقدام در راستای واگذاری برخی فعالیت‌های مدیریت شهری به شهروندان است.

انتقاد عضو شورای شهر از تغییر آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تغییر آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار گفت: دولت و مجلس باید استقلال شورا را در انتخاب شهردار رعایت کند و اجازه ندهد مقررات اداری به ابزاری برای حذف سیاسی و مهندسی ترکیب مدیریت شهری بدل شود.



احمد صادقی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت در تاریخ هفتم آبان‌ماه سال جاری و در آستانه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار را اصلاح کردند. در این اصلاحیه، ماده (۴) آیین‌نامه پیشین که بر اساس آن کلیه افرادی که حداقل سه سال به صورت متوالی یا متناوب در سمت شهردار فعالیت داشته‌اند، صرفاً از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته‌های مندرج در آیین‌نامه معاف می‌شدند، حذف شد.



وی ادامه داد: با این اصلاحیه و حذف ماده (۴) و محدودسازی رشته‌های تحصیلی، عملاً بسیاری از مدیران باسابقه و شناخته‌شده کشور از دایره صلاحیت تصدی سمت شهرداری خارج می‌شوند. این تغییر اگرچه در ظاهر با شعار «تخصص‌گرایی» صورت گرفته، اما در عمل و به طور غیرمستقیم منجر به کنار گذاشته شدن افراد خاصی با سوابق سیاسی و مدیریتی مشخص می‌شود. چنین اقدامی نه تنها ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا‌های اسلامی شهر خارج می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ امری که استقلال شورا‌ها در انتخاب شهردار را به شدت مخدوش می‌سازد.



عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که اداره کلان‌شهر‌ها نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است و نه صرفاً دارا بودن مدرک دانشگاهی در رشته‌ای محدود. بر اساس همین مصوبه، حتی رئیس‌جمهور محترم کشور، جناب آقای دکتر پزشکیان، فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی می‌شوند. نه تنها ایشان، بلکه بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی و مدیریتی کشور نیز، با وجود سابقه طولانی در اداره کلان‌شهر‌ها و نهاد‌های ملی، دیگر امکان حضور در رقابت برای تصدی مناصب شهرداری را نخواهند داشت. این نمونه به‌روشنی نشان می‌دهد که آیین‌نامه جدید، به جای ارتقای کیفیت مدیریت شهری، عملاً به حذف گزینشی و سیاسی چهره‌های برجسته منجر شده است.

ضرورت اصلاح ساختاری فرایند بودجه‌ریزی شهرداری تهران



رئیس کمیته‌های اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت اصلاح ساختاری فرایند بودجه‌ریزی شهرداری تهران با رویکرد منطقه محور و محله محور تأکید کرد.



زهرا شمس احسان در تذکر پیش از دستور خودگفت: بودجه شهرداری، مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و توزیع عادلانه منابع در مدیریت شهری است. نحوه تخصیص اعتبارات، به صورت مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان، میزان برخورداری مناطق، کاهش یا تشدید نابرابری‌ها و اثربخشی برنامه‌های شهری اثر می‌گذارد. از این منظر، بودجه صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده رویکرد مدیریت شهری نسبت به عدالت، کارآمدی و پاسخگویی است.

وی با بیان اینکه شهر تهران از نظر ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی، شهری به شدت ناهمگن است، افزود: با این وجود، بخش قابل توجهی از فرایند تخصیص بودجه در سال‌های گذشته، همچنان مبتنی بر شاخص‌های محدود و یکسان ساز، نظیر جمعیت و مساحت مناطق، انجام شده است.

شمس احسان ادامه داد: این رویکرد، هر چند ساده و قابل محاسبه است، اما پاسخگوی تفاوت‌های واقعی میان مناطق و محلات شهر نیست و در عمل، به تداوم و بعضاً تشدید نابرابری‌های فضایی و اجتماعی منجر شده است.

به گفته وی، برخی مناطق و محلات شهر با چالش‌هایی همچون محرومیت نسبی، ضعف سرانه‌های خدماتی، تمرکز آسیب‌های اجتماعی و شکنندگی بافت اجتماعی مواجهند. بدیهی است که تخصیص یکسان منابع به این مناطق، نه عادلانه است و نه اثربخش. در مقابل، تخصیص هدفمند و متناسب با نیاز‌های واقعی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش شکاف‌ها، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: ضروری است شهرداری تهران در فرایند تدوین و ارائه لایحه بودجه، از رویکرد سنتی فاصله گرفته و به سمت استقرار یک مدل بودجه‌ریزی منطقه‌محور و محله‌محور مبتنی بر شاخص‌های چندگانه حرکت کند. در این مدل، پیشنهاد می‌شود تخصیص اعتبارات بر دو پایه اصلی بودجه پایه و متغیر استوار شود.

وی با بیان اینکه بودجه پایه حداقل استاندارد‌های خدمات شهری را برای تمامی مناطق و محلات تضمین می‌کند و از بروز محرومیت مطلق جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: بودجه متغیر نیز بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری، از جمله سطح محرومیت نسبی، وضعیت سرانه‌های خدماتی، میزان آسیب‌پذیری اجتماعی و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب تخصیص می‌یابد.

وی ادامه داد: در کنار اصلاح ساختاری مدل تخصیص، بازنگری اساسی در مفهوم و سازوکار «بودجه‌ریزی مشارکتی» امری اجتناب‌ناپذیر است. متأسفانه شیوه‌های اخیر مشارکت‌جویی، از جمله طرح‌هایی نظیر «من شهردارم»، اگرچه با عنوان مشارکت مردمی معرفی می‌شوند، اما در ماهیت با اصول واقعی بودجه‌ریزی مشارکتی فاصله دارند. در این الگوها، شهروندان عملاً از فرایند «مسئله‌یابی» و «خلق ایده» کمرنگ می‌شوند و نقش آنان صرفاً به اولویت‌بندی یا رتبه‌بندی فهرستی از پروژه‌های از پیش تعیین‌شده توسط مدیران شهری تقلیل یافته است. این رویکرد، در واقع جامه عمل پوشاندن به تصمیمات دیوان‌سالارانه و خواست‌های فردی است و نمی‌تواند بازتاب‌دهنده نیاز‌های اصیل و اولویت‌های واقعی بستر محلات باشد.

اصلاح آیین‌نامه طرح نوماند/ ام.آر.اف حکیمیه آماده فعالیت مجدد است



همزمان با سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ بررسی و با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این نشست با بیان اینکه بسیاری از موضوعات مطرح شده در گزارش حسابرسی سنواتی است، خاطرنشان کرد: چند پرونده از چندین سال قبل در جریان بوده و امروز با تغییرات در مدیریت حقوقی، پرونده ها در حال اتمام است. سه زمین در آرادکوه داریم که در حال تعیین تکلیف است.

قضاتلو با بیان اینکه در کوهک، حکیمیه و سرخه حصار ام آر اف شکل گرفت، یادآور شد: از ام آر اف کوهک به عنوان سکو استفاده می شود. پرونده حکیمیه و سرخه حصار نیز در حال بررسی برای تعیین تکلیف است. در حکیمیه اورهال انجام شده و آماده فعالیت مجدد است.

وی همچنین تصریح کرد: درخصوص برف روبی شهرداری تهران ۲۵۰ ماشین تخصصی برف روبی دارد که کم نظیر است. سه ایستگاه پشتیبانی آماده و نیروها را نیز اعزام کردیم. ۱۴ فرچه برف پاک کن در راستای عدم استفاده از نمک خریداری خواهد شد.

قضاتلو با بیان اینکه زباله گردی از خردادماه کاهش محسوسی داشته است، یادآور شد: از شهریورماه به بعد اندکی افزایش داشتیم که تذکرات لازم را دادیم و در صورت مواجهه با زباله گردان جرائم سنگینی برای پیمانکاران در نظر گرفته خواهد شد. در مجموع با کاهش محسوسی در این بخش روبه رو هستیم.

وی با اعلام اینکه زیان انباشته سال ۱۴۰۲ رقم ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ با سود روبه رو بودیم و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم، خاطرنشان کرد: از چهار پاکبان که اخیرا در اثر سانحه تصادف درگذشتند، یک پاکبان آبادانی بود که با حضور خانواده تدفین این مرحوم انجام شد. هزینه تمام مراسمات پرداخت شد و حتی برای برخی که نیازمند بودند حقوق دائمی در نظر گرفتیم. برای برخی هم که تقاضای جذب اعضای خانواده شان را به جای نتوفی داشتند، موارد انجام شد.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران تأکید کرد: در سال ۱۴۰۲ حقوق پاکبانان هشت میلیون، ۱۴۰۳ رقم ۱۳ میلیون و سال قبل ۱۸ میلیون تومان بود و امسال ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به پاکبانان پرداخت می شود. افزایش معناداری در حقوق پاکبانان اعمال شده است.

وی افزود: میانگین پرداختی به پاکبانان در شهر ساری ۳۳ میلیون تومان است و در شهری همچون تهران این حقوق کافی نیست. درخواست می کنیم همکاری لازم صورت بگیرد که حقوق پاکبانان را افزایش دهیم.

از آبان‌ماه به هیچ عنوان تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان نداریم

قضاتلو در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان، یادآور شد: غیر از یک منطقه که ۱۲۰ نفر تأخیر در دریافت حقوق دارند، تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان وجود ندارد. ارقامی که به حساب پیمانکاران واریز می شود، ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به پاکبانان پرداخت می شود و حتی پیمانکاران خودشان اعلام کردند که اگر تأخیری صورت گرفت، آنها را جریمه کنیم. ما از آبان ماه دیگر به هیچ عنوان تأخیر در پرداخت حقوق پاکبانان نداریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه ساعت کاری نظافت بزرگراه ها از شب به روز انتقال داده شد، تصریح کرد: پیش بینی های لازم را انجام دادیم که در بزرگراه ها، پاکبانان در پیاده روها نظافت را انجام دهند که دچار سانحه نشوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آیین نامه ما درخصوص طرح نوماند اصلاح شد که ابلاغ می شود و با این اقدام مجدداً شاهد کاهش تعداد زباله گردان در سطح شهر خواهیم بود.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پاکسازی معابر سطح شهر، اقداماتی انجام شده و اینگونه نیست که برخی بگویند هیچ کاری انجام نشده و نباید به این شکل صحبت شود که پاکبانان بیکار هستند و هیچ کاری نمی کنند و شهر کثیف است.

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این گزارش خطاب به برخی نمایندگان که تذکرات خود را خارج از دستور مطرح کردند، گفت: آیا می توان نماز جمعه را چهارشنبه اقامه کرد؟ وقتی می خواهیم گزارش حسابرسی بررسی کنیم می بینیم موضوعات دیگری مطرح می شود. اگر قرار بر حسابرسی است، صورت های مالی باید مورد بررسی قرار بگیرد و اینکه هر موضوعی دلمان خواست بگوییم بی ربط و اتلاف بیت المال است.

وی همچنین تصریح کرد: بالاخره ما متوجه این موضوع نشدیم که قرار است موضوعات مرتبط با حسابرسی بررسی شود یا خیر؟ بنده نام آقای کاشانی را نگفتم و ایشان می توانست در تذکر، مسئله مورد نظر خود را مطرح کند. می گویند که اجازه گرفتند و صحبت کردند؛ هر عضوی تذکر ثبت کند، رئیس شورا اجازه صحبت می دهد.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران هم در این جلسه خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که زمانی در نظر گرفته شود که مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در جلسه ای گزارشی در مورد اقدامات صورت گرفته ارائه دهد.