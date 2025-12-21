پخش زنده
امروز: -
استاندار هرمزگان گفت: با توجه به شدت بارشهای هفته گذشته در استان، پیشگیری از بحران و پاسخ به آن به شایستگی صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در ارتباط زنده تلفنی با خبر نیمروزی افزود: اسکان ۱۷۰ خانوار روستاهای مهرگی سیریک و نگر جاسک صورت گرفته است و تامین دیگر نیازمندیهای آسیب دیدگان از جمله غذا و پتو با همکاری فرمانداریهای این دو شهرستان شرقی استان همچنان ادامه دارد.
استاندار هرمزگان گفت: ستاد مدیریت بحران استان با همکاری جمعیت هلال احمر، بسیج، همه دستگاههای مسئول و خدمت رسان و نیروهای مسلح مستقر در هرمزگان برای ادامه یاری رسانی به مردم در حالت آماده باش هستند.
محمد آشوری عبور از بحران بی آبی را نتیجه بارانهای ۴ روز گذشته اعلام کرد و گفت: اکنون همه سازههای آبخیزداری هرمزگان پرآب شدهاند و خطر خشک شدن سدها برطرف شده است.
استاندار هرمزگان عملیات امداد، پیشگیری و پاسخ به بحران را در هرمزگان مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به پیگیریهای مداوم وزیر کشور، ارزیابی خسارتهای سیلاب در استان هم از امروز آغاز شده است که نتیجه آن اطلاع رسانی میشود.
بییشتر بخوانید؛ راه اندازی سامانه خوداظهاری خسارات ناشی از سیل در هرمزگان
محمد آشوری افزود: پیش بینیها برای چگونگی جبران خسارت آسیب دیدگان از سیلاب نیز صورت گرفته است.