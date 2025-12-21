استاندار هرمزگان گفت: با توجه به شدت بارش‌های هفته گذشته در استان، پیشگیری از بحران و پاسخ به آن به شایستگی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در ارتباط زنده تلفنی با خبر نیمروزی افزود: اسکان ۱۷۰ خانوار روستا‌های مهرگی سیریک و نگر جاسک صورت گرفته است و تامین دیگر نیازمندی‌های آسیب دیدگان از جمله غذا و پتو با همکاری فرمانداری‌های این دو شهرستان شرقی استان همچنان ادامه دارد.

استاندار هرمزگان گفت: ستاد مدیریت بحران استان با همکاری جمعیت هلال احمر، بسیج، همه دستگاه‌های مسئول و خدمت رسان و نیرو‌های مسلح مستقر در هرمزگان برای ادامه یاری رسانی به مردم در حالت آماده باش هستند.

محمد آشوری عبور از بحران بی آبی را نتیجه باران‌های ۴ روز گذشته اعلام کرد و گفت: اکنون همه سازه‌های آبخیزداری هرمزگان پرآب شده‌اند و خطر خشک شدن سد‌ها برطرف شده است.

استاندار هرمزگان عملیات امداد، پیشگیری و پاسخ به بحران را در هرمزگان مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به پیگیری‌های مداوم وزیر کشور، ارزیابی خسارت‌های سیلاب در استان هم از امروز آغاز شده است که نتیجه آن اطلاع رسانی می‌شود.

محمد آشوری افزود: پیش بینی‌ها برای چگونگی جبران خسارت آسیب دیدگان از سیلاب نیز صورت گرفته است.