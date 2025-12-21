پخش زنده
قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه درحال خدمات رسانی به مردم سیل زده جزیره قشم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون هماهنگ کننده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت:۵۰ نیروی خدمات رسانی با ۱۰ دستگاه ماشین آلات در حال خدمت رسانی به مردم سیل زده جزیره قشم هستند.
سرهنگ پاسدار شهرام اسکندری نسب افزود: ساکنان در معرض آسیب به نقاط امن منتقل شدهاند.
وی گفت: ۸۰۰ دست غذا گرم در سه روز بین مردم مناطق سیل زده توزیع شد.
اسکندری نسب افزود: ۳۰۰ تخت پتو و لباس گرم نیز بین مردم توزیع شد.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: لایروبی کوچهها و خیابانها با ماشین آلات سنگین درحال انجام است.