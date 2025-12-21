بیست و ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری عصر یکشنبه ۳۰ آذر در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد در آئین افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه از امروز تا ششم دی ماه ۱۴۰۴ و از ساعات ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان، فعالان صنعت و علاقه‌مندان است.

ناصر توکیان فر افزود: این نمایشگاه در سالن‌های فردوسی، مفاخر و عطار برگزار می‌شود و در مجموع ۱۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی به مشارکت‌کنندگان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در این دوره ۱۲۰ شرکت از سراسر کشور حضور دارند که از این تعداد، ۶۵ شرکت از استان خراسان رضوی و ۵۵ شرکت از خارج استان هستند. شرکت‌کنندگان غیر بومی از استان‌های تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، کردستان، گیلان، خرمشهر و سمنان در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.

وی بیان کرد: محصولات ارائه‌شده شامل لوازم خانگی برقی و غیر برقی، لوازم آشپزخانه، تجهیزات صوتی و تصویری، یخچال و فریزر، اجاق‌گاز‌های توکار، رومیزی و فردار، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی خانگی، دستگاه‌های تصفیه آب و هوا، ظروف چینی غذاخوری و اوپال شیشه‌ای، ظروف پخت‌وپز گرانیتی و تفلون، قطعات یدکی و خدمات تعمیرات لوازم خانگی، فرش ماشینی و موکت است.

توکلیان فر گفت: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، توسعه تعاملات تجاری و آشنایی مصرف‌کنندگان با جدیدترین محصولات و فناوری‌های صنعت لوازم خانگی کشور به‌شمار می‌رود.