به مناسبت شب یلدا ، ویژه برنامه فرهنگی و هنری در اقامتگاه پاپیلا شهرستان ایذه برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، شب یلدا یک جشن بزرگ ایرانی است که در فرهنگ تمامی اقوام کشورمان جایگاهی بزرگ دارد و در این شب زیبا مردم کشورمان با برپایی سنت های مختلف طولانی ترین شب سال را در کنار هم می گذراندند.

قوم بختیاری از اقوام شجاع و دلیر کشورمان هستند که دارای فرهنگ و سنت های غنی می باشند .یکی از آداب و سنن این قوم با اصالت در شب چله شاهنامه خوانی است .

