در ادامه جنجالها بر سر انتشار اسناد مربوط به جفری اپستین، وزارت دادگستری آمریکا بدون ارائه توضیح رسمی، دستکم ۱۶ فایل تصویری، حاوی نام و تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از وبسایت دولتی مربوط به پرونده اپستین حذف کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک به نقل از روزنامه نیویورکتایمز و خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تصاویر که روز جمعه در چارچوب اجرای قانونی مصوب کنگره برای انتشار همه اسناد مرتبط با اپستین منتشر شده بودند، تا روز شنبه بدون هیچ اطلاعرسانی عمومی از دسترس خارج شدند. در میان تصاویر حذفشده، عکسی وجود داشت که داخل کشوی یک کمد در خانه اپستین در منهتن را نشان میداد و در میان چند عکس دیگر، تصویری از ترامپ در کنار اپستین، ملانیا ترامپ و گیسلین مکسول دیده میشد.
این گزارشها افزودند: وزارت دادگستری توضیحی در وبسایت خود درباره علت حذف تصاویر ارائه نکرد و سخنگوی این وزارتخانه نیز به پرسش رسانهها پاسخی نداد. با این حال، وزارت دادگستری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تصاویر و اسناد همچنان «در حال بازبینی و ویرایش مجدد طبق قانون و با احتیاط بیشتر» هستند.
در ادامه آمده است دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا بلافاصله به حذف تصویر مرتبط با ترامپ واکنش نشان دادند و با بازنشر آن در شبکههای اجتماعی، از پم باندی، دادستان کل آمریکا، پرسیدند آیا این تصویر عمداً حذف شده است یا نه. آنها در پیامی نوشتند: «چه چیزهای دیگری در حال لاپوشانی است؟ مردم آمریکا به شفافیت نیاز دارند.»
این گزارشها اضافه کردند که ۱۲ تصویر دیگرِ حذفشده، مربوط به اتاق ماساژ معروف در طبقه سوم عمارت اپستین در نیویورک بوده است؛ مکانی که به گفته بازرسان، بخش قابل توجهی از سوءاستفادههای جنسی اپستین از جمله علیه قربانیان نوجوان در آن رخ داده است. در این تصاویر، نقاشیها و عکسهایی از زنان برهنه دیده میشد که برخی چهرهها و جزئیات آنها سانسور شده بودند. با این حال، تصاویر مشابه دیگری همچنان در وبسایت باقی ماندهاند و حذفها یکدست نبوده است.
اسناد و تصاویر منتشرشده ــ که شامل دهها هزار صفحه عکس و مدارک تحقیقاتی است ــ با وجود انتظار گسترده افکار عمومی، اطلاعات جدید قابلتوجهی درباره شبکه ارتباطات اپستین با سیاستمداران و چهرههای بانفوذ ارائه نکرده است. به نوشته نیویورک تایمز، بخش عمدهای از اسناد پیشتر بهصورت پراکنده در پروندههای قضایی یا از طریق درخواستهای آزادی اطلاعات منتشر شده بود.
این گزارشها مینویسند: اگرچه در میان تصاویر منتشرشده، عکسهای متعددی از بیل کلینتون، رئیسجمهور پیشین آمریکا، دیده میشود، اما اشارهها به ترامپ اندک بوده است؛ موضوعی که با وجود دوستی شناختهشده ترامپ و اپستین در دهههای ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، توجه زیادی را جلب کرده است. هیچیک از این دو نفر در ارتباط با پرونده اپستین به ارتکاب جرم متهم نشدهاند.
در بخش دیگری از گزارش تأکید شده است که بسیاری از اسناد کلیدی همچنان در میان فایلهای منتشرشده دیده نمیشوند؛ از جمله مصاحبههای افبیآی با قربانیان، یادداشتهای داخلی وزارت دادگستری درباره تصمیمهای قضایی و اسنادی که میتوانستند توضیح دهند چرا اپستین در سال ۲۰۰۸ تنها به یک اتهام سبک در سطح ایالتی محکوم شد.
انتشار فعلی اسناد، بهرغم ضربالاجل تعیینشده از سوی کنگره، آغاز روندی تدریجی است و وزارت دادگستری اعلام کرده اسناد بیشتری در هفتهها و ماههای آینده منتشر خواهد شد. این رویکرد خشم برخی قانونگذاران و قربانیان اپستین را برانگیخته است.
در پایان آمده است که به گفته قربانیان و وکلای آنها، حذف بیتوضیح تصاویر ــ بهویژه عکس مرتبط با ترامپ ــ نه تنها ابهامات را کاهش نداده، بلکه نگرانیها درباره شفافیت واقعی دولت آمریکا در افشای کامل پرونده اپستین را افزایش داده است.