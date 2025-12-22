به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا گفت: این حادثه بامداد امروز در شهر جدید سهند، میدان معلم رخ داد که بلافاصله پس از اعلام سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

شادی‌نیا افزود: در این سانحه ۶ نفر شامل یک زن و پنج مرد دچار حادثه شدند که متأسفانه ۲ نفر (یک زن و یک مرد) در محل جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر مصدوم شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی در پایان گفت: تمامی مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان امام خمینی اسکو انتقال یافت