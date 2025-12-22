به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست علمی «آپارتاید علمی» با حضور جمعی از چهره‌های سرشناس علمی و دانشگاهی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی ساری آغاز به کار کرد.

در این نشست که با هدف معرفی آثار و پیامدهای تبعیض در بهره‌مندی از دستاوردهای علمی جهانی برگزار شد، راهکارهای دستیابی به جریان آزاد علم در شرایط محدودیت‌ها و تحریم‌های علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تبادل علم و نشر آن از منظر جهان اسلام و ادیان توحیدی، شیوه‌های مقابله با آپارتاید علمی، جرم‌انگاری مصادیق آن، نقش روابط بین‌الملل و دیپلماسی علمی در مقابله با این پدیده، و بررسی چالش‌ها و پیامدهای آپارتاید علمی، پنج محور اصلی این همایش یک‌روزه را تشکیل می‌دهد.

عبدالرضا بابایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران در آیین آغاز به کار این نشست، دیپلماسی علمی را راهبردی هوشمند و تقابلی دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند حتی در شرایط آپارتاید علمی، امکان تبادل دانش را فراهم کند.

سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران نیز با تأکید بر اینکه استقلال علمی شرط پایداری استقلال فرهنگی است، اظهار کرد: علم حتی در شرایط حداکثری محدودسازی می‌تواند به ابزاری فعال برای موازنه قدرت تبدیل شود.

غلامرضا فرنوش، دبیر علمی این نشست با اشاره به مصادیق آپارتاید علمی، ترور دانشمندان را بزرگ‌ترین نمونه آن دانست و افزود: ترور دکتر طهرانچی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مصداقی آشکار از تحریم، تبعیض و ترور در قالب آپارتاید علمی است.

وی با تأکید بر ضرورت اجماع‌سازی ملی و بین‌المللی برای مقابله با آپارتاید علمی گفت: ساختارسازی، جریان‌سازی، ایجاد گفتمان و شکل‌گیری اتحادیه‌های علمی در سطوح ملی و بین‌المللی از اهداف مهم برگزاری این نشست است و دستیابی به مرجعیت علمی نیز مستلزم رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی خواهد بود.

در این همایش جمعی از استادان و چهره های برجسته علمی مازندرانی، با بر شمردن پیامدهای حاصل از آپارتاید علمی، در خصوص راهکارهای برون رفت از آن بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است این نشست، پنجمین همایش «آپارتاید علمی» در کشور است که به ابتکار دانشگاه بقیه‌الله برگزار می‌شود.

کنگره بین المللی آپارتاید علمی ۲۹ و ۳۰ در تهران برگزار می شود.