خیران یک دستگاه نوار مغز پیشرفته به بیمارستان رستمانی پارسیان اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس بیمارستان رستمانی پارسیان ارزش دستگاه اهدا شده را ۹ میلیارد ریال عنوان کرد.
ابراهیم حسینپور گفت: خیران همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی و پشتیبانان واقعی حوزه درمان، نقش تعیینکنندهای در توسعه و تجهیز مراکز درمانی ایفا میکنند.
وی افزود: بهرهبرداری از این دستگاه، زمینه ارائه خدمات دقیقتر و باکیفیتتر به بیماران منطقه را فراهم خواهد کرد.
