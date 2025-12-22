به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس بیمارستان رستمانی پارسیان ارزش دستگاه اهدا شده را ۹ میلیارد ریال عنوان کرد.

ابراهیم حسین‌پور گفت: خیران همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی و پشتیبانان واقعی حوزه درمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و تجهیز مراکز درمانی ایفا می‌کنند.

وی افزود: بهره‌برداری از این دستگاه، زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر و باکیفیت‌تر به بیماران منطقه را فراهم خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اهدای دستگاه اکو سونوگرافی به بیمارستان کودکان بندرعباس