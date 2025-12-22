پخش زنده
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره پذیرش گواهی امتیاز صادراتی در بازار سرمایه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قادر معصومی خانقاه با بیان اینکه با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار، گواهی امتیاز صادراتی بهعنوان یکی از مصادیق اوراق امتیاز و همچنین بهعنوان اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، شناسایی شد، افزود: معاملات گواهی امتیاز صادراتی در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق چارچوب تدوین و تصویب شده در آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (ن) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (مصوب هیات وزیران)، گواهی امتیاز صادرتی حقی است که باتوجه به ویژگیهای پروانه صادراتی به صادرکنندگان خرد تعلق میگیرد؛ صادرکنندگان میتوانند گواهیهای مذکور را در بازار سرمایه به فروش برسانند. در مقابل برخی از واردکنندگان نیز برای دریافت ارز موردنیاز خود ملزم به خرید این گواهیها هستند.
معصومی خانقاه اضافه کرد: این ابزار از یک سو بهعنوان یکی از مشوقهای صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان خرد عمل میکند و از سویی دیگر آنها را تشویق میکند تا ارز حاصل از صادرات خود در بازار رسمی به فروش برسانند.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با شکلگیری بازار گواهی امتیاز صادراتی در بستر بازار سرمایه امکان کشف قیمت این گواهیها به شکل رقابتی و شفاف فراهم میشود؛ اتفاقی که میتواند به کاهش هیجانات بازار و جلوگیری از معاملات غیررسمی کمک کند.