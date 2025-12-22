پخش زنده
فرماندار هشترود بر لزوم نوسازی ناوگان راهداری و آمادگی دستگاههای اجرایی این شهرستان به منظور مقابله با هرگونه بحران احتمالی ناشی از بارش برف تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی در بازدید از ماشینآلات راهداری به مناسبت روز راهدار همچنین به فرسودگی ماشینآلات راهداری شهرستان اشاره کرد و گفت: امیدواریم با نگاه حمایتی مسئولان استانی و تخصیص به موقع اعتبارات به دستگاه متولی شاهد نوسازی و تجهیز ناوگان راهداری شهرستان باشیم.
وی با بیان اینکه ۱۴ گروه راهداری چه در حوزههای اصلی، فرعی و روستایی با ۳ باب راهدارخانه در آماده باش کامل هستند افزود: ۲۲ دستگاه تحت اختیار اداره با ۱۰ دستگاه استیجاری ماشینآلات تعاونی راهداری در حال خدمت به مردم هستند.
حسنی گفت: یک هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در شهرستان وجود دارد که متاسفانه برخی این ماشین آلات به علت فرسودگی و کمبود ماشین آلات سنگین جوابگوی ارائه خدمات مطلوب نیستند.
فرماندار هشترود از نبود پلیس راه مستقل شهرستان در محورهای مواصلاتی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در ۷۰ کیلومتری محورهای اصلی هشترود پلیس راه وجود ندارد و در صورت بروز حوادث در محورهای هشترود باید ساعتها منتظر حضور پلیس راه از شهرهای همجوار باشیم.