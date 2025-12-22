به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط گفت:بی‌توجهی به پژوهش منجر به تصمیم‌گیری‌های سطحی و پروژه‌های کم‌اثر می‌شود. پژوهش باید ابزار تصمیم‌سازی علمی و کاهش آزمون و خطا باشد.

الناز کیوانی،زیست،در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، نوآوران و فناوران برترافزود: با بهره‌گیری از پژوهش‌های محیط زیستی و فناوری‌های نوین می‌توان اقدامات کیفی و مؤثر برای حفاظت از محیط زیست انجام داد.

محمدسعید سیف مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هم گفت: پژوهش در حوزه محیط زیست در مقوله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تاثیر گذار است.

وی با اشاره به لزوم تحول در دانشگاه بر اساس پژوهش و حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت پژوهش محوری برای حل مشکلات تا رسیدن به نتایج و مشکلات هدف‌دار باشد افزود:لازم است یک زنجیره پژوهشی منسجم و هماهنگ شکل گیرد، ظرفیت دانش‌آموختگان و آزمایشگاه‌ها به‌کار گرفته شود و برنامه‌ریزی‌ها به سمت پژوهش محوری حرکت کند.

وی افزود: حرکت هماهنگ بین دانشگاه، صنعت و دولت، استفاده از فناوری نوین و نوآوری‌های علمی، کلید حل مسائل محیط زیستی و بهره‌وری بهتر از منابع کشور است.



