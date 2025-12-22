به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تاکید برنامه هفتم پیشرفت به لزوم بازطراحی ساختار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کوتاهی در این زمینه را ترک فعل توصیف کرد و گفت: در مورد این بند قانونی ترک فعل صورت گرفته و مجلس مکلف است به مسئولیت قانونی خود در این مورد عمل کند.



وی تصریح کرد: با گذشت یک سال و نیم از آغاز برنامه هفتم وزارت جهاد کشاورزی فعالیت چشمگیری در این زمینه انجام نداده و این درحالی است که کاهش موازی کاری و افزایش اثربخشی تحقیقات کشاورزی کاملا ضروری است.