یک فروند لنج حاوی دو هزار تن برنج پاکستانی در بندر شهید باهنر بندرعباس پهلو گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، یکی از وارد کننده گان بخش خصوصی گفت:
روزانه ۵۰۰ تُن برنج این لنج تخلیه و به استانهای خراسان، تهران، تبریز، اصفهان و کرمان ارسال میشود.
زاهدی افزود: تا پایان سال نیز ۱۳ هزار تُن برنج دیگر وارد میشود.
وی گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال بخش خصوصی میتوانند بدون محدودیت برنج وارد کنند.