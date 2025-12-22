به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، یکی از وارد کننده گان بخش خصوصی گفت:

روزانه ۵۰۰ تُن برنج این لنج تخلیه و به استان‌های خراسان، تهران، تبریز، اصفهان و کرمان ارسال می‌شود.

زاهدی افزود: تا پایان سال نیز ۱۳ هزار تُن برنج دیگر وارد می‌شود.

وی گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال بخش خصوصی می‌توانند بدون محدودیت برنج وارد کنند.