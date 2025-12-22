معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌روز و دقیق به مردم از آخرین وضع فرایند اجرای گزیر بانک آینده، گفت: برخورد جدی با مسبّبان و مدیران متخلف بانک آینده، مطالبه جدی مردم است و باید بدون مماشات درباره نقش این بانک در نابسامانی اقتصاد، افزایش تورم و برداشت بی‌رویه، برخورد جدّی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر دادگستری، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای فرایند گزیر بانک آینده، تأکید کرد: در گذشته، تجربه انحلال مؤسسات مالی و اعتباری در کشور وجود داشت که فرایند گزیر بانک آینده با آرامش، شفافیت و روند اصولی انجام شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: همه مسئولان کشور، فرایند گزیر بانک آینده را مسئله خود دانستند و همکاری خوب و جدی انجام شد؛ امیدواریم این مسیر، الگویی برای اقدامات در صورت نیاز در آینده باشد.

عارف با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم که چنین مفاسدی در سامانه بانکی کشور به‌وجود نیاید، گفت: بخشی از آثار تورمی کشور به علت اقدامات بانک آینده، از جمله برداشت‌های بی‌رویه از نظام بانکی بود و باید با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی، به خطای مقصران و خطاکاران با تشکیل پرونده قضایی، سریع‌تر رسیدگی شود و متخلفان در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اجرای فرایند گزیر بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، امیدی در مردم ایجاد کرد، اظهار داشت: تلقی نزدیک به یک دهه مردم این بود که این بانک، یک حیاط خلوت امن برای برخی در کشور است که نمی‌توان با آن‌ها برخورد و اقدام کرد، اما نظام جمهوری اسلامی ایران اقتدار خود را نشان داد و این تصمیم نظام در نشست سران قوا با یک شیوه مشخص و بهره‌گیری از تجربه انحلال مؤسسات مالی و اعتباری، جلو رفت.

عارف با تأکید بر تقویت و تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی بدون هیچ‌گونه مماشات، تصریح کرد: باید علل ورشکستگی و ناترازی بانک آینده، ریشه‌یابی و گزارش شود تا از تکرار چنین مفاسدی در سامانه بانکی، جلوگیری به‌ عمل آید.

معاون اول رئیس‌ جمهور گفت: دولت با همکاری سایر قوا آمادگی دارد در صورت اصلاح نشدن روند برخی معدود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، اقدامات لازم را اتخاذ کند.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به ارائه گزارش «سنجش ادراک و تجربه مردم از فساد در جامعه ایران» در این نشست، بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق، همراه با راستی‌آزمایی، تأکید کرد و گفت: ارائه نشدن اطلاعات یا دقیق نبودن آمار در کنار فضای ایران‌هراسی که دشمنان ایجاد کردند، موجب آمار‌های نادرست از وضع ادراک فساد در ایران، در سازمان‌های بین‌المللی شده است که باید با گسترش همکاری‌های بین‌المللی در جهت نشان دادن جایگاه واقعی ایران در آمار‌های جهانی حرکت کرد.

همچنین در این نشست، رئیس کل بانک مرکزی با توجه به اجرای فرایند گزیر بانک آینده و با بیان اینکه پس از توافق سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی در این زمینه تفویض شد، گزارشی از فرایند شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تعیین تکلیف نیروی انسانی و همچنین، فروش دارایی‌های نقدشونده برای پرداخت سود سپرده مشتریان این بانک، ارائه داد.

محمد رضا فرزین در ادامه، گزارشی از ظرفیت‌های قانونی فرایند گزیر بانک آینده و اقدامات انجام‌شده در اجرای این فرایند، شامل انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های با کیفیت و نقدشونده به مردم، انتقال سایر دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها، ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده، مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های این بانک و تسویه‌های بدهی این بانک از طرف صندوق ضمانت سپرده‌ها، تعیین تکلیف کارکنان و سهامداران و وصول مطالبات غیر جاری این بانک، ارائه کرد.

گفتنی است، حاضران در این نشست، پیشنهادهای خود را برای معرفی و اطلاع‌رسانی تجربه موفق اجرای فرایند گزیر بانک آینده به افکار عمومی، برخورد جدی و لازم با مدیران متخلف این بانک با ایجاد شعب ویژه در دستگاه قضایی، نظارت جدی و به‌روز بر سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین، ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها، ارائه کردند.