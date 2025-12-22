پخش زنده
به دنبال بارندگیهای هفته گذشته در هرمزگان به شش هزار هکتار از زمینهای کشاورزی و باغهای استان خسارت وارد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در بخش پیگیری خبر ۲۰ مرکز خلیج فارس گفت: بیشتر این خسارتها در بخشهای زراعی، محصولات سبزی و صیفی و تاسیسات کشاورزی است.
روح الله رمضان پور افزود: کشاورزان در شهرستانهای بندرعباس، جاسک، بشاگرد، رودان و میناب بیشترین خسارتها را دیدهاند.
وی گفت: ۳۷ گروه ارزیاب و کارشناس در دو بخش خسارت کشاوران بدون بیمه و کشاورزان زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی در حال بررسی هستند و پس از ارزیابیها بخشهایی از خسارت کشاورزان جبران میشود.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: همچنین ستاد ویژهای با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سایر وازرتخانههای مرتبط برای ارزیابی خسارتها تشکیل شده است که بر اساس چرخه مدیریت بحران برای تامین اعتبار جبران خسارت اقدام میشود.
رمضان پور با اشاره به هشدار کاهش محسوس دما از سوی اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: کشاورزان اقدامات پیشگیرانهای در دستور کار قرار دهند و تمهیدات لازم اندیشیده شود.