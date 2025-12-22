به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد رضویه، با اشاره به مشارکت گسترده خیران و مراکز نیکوکاری، گفت: با همکاری مراکز نیکوکاری ضامن آهو، حامیان مهر و سایر حامیان، و همچنین حضور در میادین تره‌بار، میوه و اقلام یلدایی جمع‌آوری و میان نیازمندان توزیع شد.

محمد شاکری افزود: در قالب این پویش ۸۰۰ بسته سبد میوه شب یلدا و ۴۰۰ بسته شیرینی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل کمک‌های مردمی و منابع اداره تهیه و بین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، به ویژه ایتام، توزیع گردید.

وی ادامه داد: مرکز نیکوکاری حامیان مهر نیز ۱۱۰ بسته معیشتی و یلدایی به ارزش یک میلیارد ریال و یک رأس گوسفند قربانی به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تهیه و توزیع کرد. همچنین مرکز نیکوکاری ضامن آهو (جیم‌آباد) با ارائه ۲۰۰ بسته یلدایی شامل میوه‌هایی مانند پرتقال، سیب، هندوانه و خیار به ارزش یک میلیارد ریال، نقش مؤثری در این اقدام ایفا نمود.

شاکری با تقدیر از مشارکت مراکز نیکوکاری گفت: این اقدام با هدف تلطیف فضای شب یلدا و ایجاد شادی در میان خانواده‌های نیازمند و با همکاری حوزه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اجرا شده است.