ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در اظهاراتی اعلام کرد که مذاکرات با ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله با روسیه به نتیجه واقعی بسیار نزدیک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زلنسکی در مراسم روز دیپلماتیک اوکراین خطاب به دیپلماتهای این کشور با بیان اینکه همه چیز ارزشمند به نظر میرسد، اظهار کرد: این کار مشترک ما و ایالات متحده آمریکا است و نشان میدهد که ما به یک نتیجه واقعی بسیار نزدیک هستیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه هیئتهای مذاکرهکننده در حال کار بر روی یک طرح صلح ۲۰ مادهای هستند، افزود: این طرح شامل اسناد امنیتی میان اوکراین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده است و همچنین یک سند جداگانه برای تضمینهای امنیتی دوجانبه میان اوکراین و آمریکا وجود دارد که باید به تصویب کنگره ایالات متحده برسد.
زلنسکی در ادامه با بیان اینکه پیشنویس ضمائم محرمانه این توافق نیز آماده شده و توسط کارشناسان اوکراینی و آمریکایی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این نشان میدهد که ما به یک نتیجه واقعی بسیار نزدیک هستیم.
رئیسجمهور اوکراین همچنین با اشاره به اینکه نخستین پیشنویس توافق مربوط به بازسازی اوکراین نیز تهیه شده است، افزود: در مجموع، مجموعه اصلی اسناد لازم آماده است، هرچند همه چیز کامل نیست.
زلنسکی پیشتر تأکید کرده بود که طرح صلح نمیتواند همه طرفها را راضی کند بلکه حتماً باید شامل امتیازدهی و عقبنشینیهایی از سوی طرفهای مختلف باشد تا توافق عملی شود.