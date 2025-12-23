پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری سارقان حرفهای سیم برق و کشف ابعاد گسترده فعالیت مجرمانه آنها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری سارقان حرفهای سیم برق در یک عملیات ضربتی پلیس آگاهی خبر داد.
سرهنگ علیاکبر درویشی گفت: سارقان سیم برق که با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با پلاکهای مخدوش و جعلی در سطح شهرستان بابلسر اقدام به سرقت میکردند، پس از اقدامات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی شدند.
وی افزود: متهمان در عملیاتی ضربتی دستگیر و در تحقیقات اولیه به ۲۲ فقره سرقت سیم برق اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی بابلسر با اشاره به گستردگی سرقتها گفت: این افراد تنها در یک فقره سرقت در بخش هادیشهر، حدود یکهزار و ۷۰۰ متر کابل مسی به ارزش تقریبی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال را به سرقت بردهاند.
سرهنگ درویشی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.