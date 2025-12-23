پخش زنده
شبکه پرس تی وی، در گفت و گویی با «رحمه العدوان»، پزشک فلسطینی تبار، به بررسی دیدگاههای او درباره تحولات فلسطین پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انتشار بخشی از این گفتوگو در حساب کاربری این پزشک در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، موجی از واکنشهای متنوع را به دنبال داشته است. بررسی محتوای این واکنشها نشان میدهد که این گفتوگو توانسته توجه طیف متنوعی از مخاطبان را جلب کند و به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در این پلتفرم تبدیل شود.
بخش قابل توجهی از کاربران، حضور این پزشک در یک رسانه بینالمللی را اقدامی شجاعانه توصیف کرده و تأکید کردهاند که بیان دیدگاههای فلسطینیها و حامیان آنها، بهویژه از زبان یک پزشک، میتواند به ارائه روایتی انسانیتر از تحولات غزه و وضعیت مردم فلسطین کمک کند. از نگاه این کاربران، صدای چهرههایی که مستقیماً با مسائل انسانی، درمانی و پیامدهای جنگ در ارتباط هستند، میتواند تصویر ملموستری از واقعیتهای میدانی ارائه دهد.
در میان واکنش ها، برخی کاربران با اشاره به محاصره طولانیمدت غزه و شرایط انسانی حاکم بر این منطقه، محتوای سخنان این پزشک را بازتابدهنده واقعیتهایی دانستهاند که به باور آنها، در بسیاری از رسانههای جریان اصلی کمتر مورد توجه قرار میگیرد. این گروه، گفتوگوهای رسانهای از این دست را بخشی از تلاش برای شکستن انحصار روایتهای مسلط درباره تحولات فلسطین ارزیابی کردهاند.
در مقابل، شماری از نظر و دیدگاه ها بهطور مشخص بر همکاری این پزشک با شبکه پرس تی وی تمرکز داشته و با طرح پرسش هایی، تلاش کردند اعتبار این گفتوگو را زیر سؤال ببرند. اما در ذیل همین انتقادها نیز پاسخهای حمایتی قابل توجهی دیده میشود. برخی کاربران تأکید کردهاند که هر فردی حق دارد رسانهای را برای بیان دیدگاههای خود انتخاب کند و اصل گفتوگو و شنیده شدن صداهای متفاوت نباید به دلیل گرایش یا هویت رسانهای نادیده گرفته شود. به باور این گروه، پرس تیوی بستری فراهم کرده است که دیدگاههای منتقد سیاستهای رژیم اسرائیل، که در بسیاری از رسانههای غربی کمتر مجال طرح مییابند، امکان طرح و دیده شدن پیدا کنند.
کاربران دیگری تأکید کردهاند که حضور چهرههای دانشگاهی و پزشکی در مباحث عمومی، بخشی از مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفهای آنهاست و بیان دیدگاههای انتقادی، بهویژه در حوزههای انسانی، میتواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت گفتوگو و درک عمیقتر از واقعیتهای میدانی کمک کند.
در مجموع، واکنش کاربران نشان میدهد که گفت و گوی این پزشک فلسطینیتبار، فراتر از یک مصاحبه ساده رسانهای، به بستری برای بحث درباره آزادی بیان، مسئولیت اجتماعی چهرههای علمی و پزشکی، و نقش رسانهها در بازتاب روایتهای مختلف از مسئله فلسطین تبدیل شده است. فضایی که شکلگیری آن، صرفنظر از جهتگیریهای موافق یا مخالف، بیانگر اثرگذاری این گفتوگو و جایگاه آن در جدال روایتها در فضای مجازی است.