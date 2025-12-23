اجرای طرح «جایزه سراج» برای تجلیل از دانشجویان برتر قرآنی در خراسان جنوبی
سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، از اجرای طرح استانی «تجلیل از دانشجوی برتر قرآنی استان» با عنوان «جایزه سراج» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، محمدی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در دانشگاهها گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر ضرورت تربیت نسل مؤمن، انقلابی و قرآنمحور، طرح «تجلیل از دانشجوی قرآنی فاخر استان» بهعنوان گامی عملی برای شناسایی، الگوسازی و حمایت از نخبگان قرآنی جوان در محیطهای دانشگاهی طراحی و اجرا میشود.
وی افزود: این طرح با هدف تقویت جریان زیست قرآنی در دانشگاهها، ارتقای هویت قرآنی در فضای علمی و فرهنگی و ایجاد شبکهای از فعالان مؤمن و اثرگذار قرآنی، بهصورت استانی و با محوریت جهاد دانشگاهی و مشارکت سایر نهادهای فرهنگی اجرا خواهد شد.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت اجرای منسجم این برنامه گفت: اجرای دقیق و هماهنگ طرح «جایزه سراج» علاوه بر فراهمکردن زمینه تجلیل از دانشجویان شاخص و فاخر قرآنی، میتواند نقش مؤثری در ارتقای منزلت اجتماعی دانشجویان متعهد به آموزههای الهی و گسترش فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها ایفا کند.
محمدی افزود: در همین راستا، تدوین آییننامه اجرایی واحد، بهرهگیری از شاخصهای علمی و دقیق ارزیابی و مستندسازی فرآیندها، تضمینکننده اعتبار، اثرگذاری و استمرار این طرح در سطح استانی و ملی خواهد بود.
محمدی در خصوص جزئیات طرح گفت: «جایزه سراج» ویژه تجلیل از دانشجویان قرآنی فاخر استان خراسان جنوبی است و دانشجویانی که در حوزههای مختلف قرآنی فعالیت مؤثر و شاخص داشتهاند، میتوانند در این طرح شرکت کنند.
وی مخاطبان این طرح را دانشجویان فعال در حوزههای قرآنی دانست و افزود: فعالیتهای مورد ارزیابی شامل حوزههای علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و آموزشی قرآنی از جمله ارائه پایاننامه یا مقاله قرآنی، تألیف یا ترجمه کتاب، تدریس یا حضور در همایشهای علمی قرآنی است.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت:همچنین فعالیتهای فرهنگی و ترویجی مانند اجرای جلسات و محافل قرآنی، راهاندازی انجمنها، تولید محتوای چندرسانهای و فعالیت در شبکههای اجتماعی، برگزاری مسابقات و کارگاههای قرآنی و نیز مهارتها و میزان تأثیرگذاری فردی، شرکت در دورههای آموزشی قرآن، کسب رتبه در مسابقات قرآنی و فعالیتهای جهادی قرآنی از دیگر محورهای این طرح به شمار میرود.
محمدی با اشاره به مزایای شرکت در این طرح افزود: برگزیدگان «جایزه سراج» علاوه بر دریافت لوح تقدیر، هدیه و تندیس فاخر، از جایزه ویژه بهرهمند شده و به نشان ملی قرآنی دانشجویان معرفی خواهند شد و عضویت در شبکه فعالان قرآنی دانشگاهی از دیگر امتیازات این طرح است.
وی در پایان با دعوت از دانشجویان علاقهمند گفت: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دیماه تعیین شده و دبیرخانه طرح در جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی مستقر است. علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و ارسال آثار به نشانی
https://www.roytab.ir/QKJ۱۴۰۴ مراجعه کرده و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۵۶۳۲۲۱۹۳۵۷ داخلی ۱۱۲ تماس بگیرند.