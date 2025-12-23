به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، محمدی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ها گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تأکید ایشان بر ضرورت تربیت نسل مؤمن، انقلابی و قرآن‌محور، طرح «تجلیل از دانشجوی قرآنی فاخر استان» به‌عنوان گامی عملی برای شناسایی، الگوسازی و حمایت از نخبگان قرآنی جوان در محیط‌های دانشگاهی طراحی و اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح با هدف تقویت جریان زیست قرآنی در دانشگاه‌ها، ارتقای هویت قرآنی در فضای علمی و فرهنگی و ایجاد شبکه‌ای از فعالان مؤمن و اثرگذار قرآنی، به‌صورت استانی و با محوریت جهاد دانشگاهی و مشارکت سایر نهاد‌های فرهنگی اجرا خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت اجرای منسجم این برنامه گفت: اجرای دقیق و هماهنگ طرح «جایزه سراج» علاوه بر فراهم‌کردن زمینه تجلیل از دانشجویان شاخص و فاخر قرآنی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای منزلت اجتماعی دانشجویان متعهد به آموزه‌های الهی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها ایفا کند.

محمدی افزود: در همین راستا، تدوین آیین‌نامه اجرایی واحد، بهره‌گیری از شاخص‌های علمی و دقیق ارزیابی و مستندسازی فرآیندها، تضمین‌کننده اعتبار، اثرگذاری و استمرار این طرح در سطح استانی و ملی خواهد بود.

محمدی در خصوص جزئیات طرح گفت: «جایزه سراج» ویژه تجلیل از دانشجویان قرآنی فاخر استان خراسان جنوبی است و دانشجویانی که در حوزه‌های مختلف قرآنی فعالیت مؤثر و شاخص داشته‌اند، می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

وی مخاطبان این طرح را دانشجویان فعال در حوزه‌های قرآنی دانست و افزود: فعالیت‌های مورد ارزیابی شامل حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و آموزشی قرآنی از جمله ارائه پایان‌نامه یا مقاله قرآنی، تألیف یا ترجمه کتاب، تدریس یا حضور در همایش‌های علمی قرآنی است.

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت:همچنین فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی مانند اجرای جلسات و محافل قرآنی، راه‌اندازی انجمن‌ها، تولید محتوای چندرسانه‌ای و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، برگزاری مسابقات و کارگاه‌های قرآنی و نیز مهارت‌ها و میزان تأثیرگذاری فردی، شرکت در دوره‌های آموزشی قرآن، کسب رتبه در مسابقات قرآنی و فعالیت‌های جهادی قرآنی از دیگر محور‌های این طرح به شمار می‌رود.

محمدی با اشاره به مزایای شرکت در این طرح افزود: برگزیدگان «جایزه سراج» علاوه بر دریافت لوح تقدیر، هدیه و تندیس فاخر، از جایزه ویژه بهره‌مند شده و به نشان ملی قرآنی دانشجویان معرفی خواهند شد و عضویت در شبکه فعالان قرآنی دانشگاهی از دیگر امتیازات این طرح است.

وی در پایان با دعوت از دانشجویان علاقه‌مند گفت: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دی‌ماه تعیین شده و دبیرخانه طرح در جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی مستقر است. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و ارسال آثار به نشانی

https://www.roytab.ir/QKJ۱۴۰۴ مراجعه کرده و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۵۶۳۲۲۱۹۳۵۷ داخلی ۱۱۲ تماس بگیرند.