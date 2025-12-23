پخش زنده
امروز: -
هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، با پیروزی ارزشمند فولاد هرمزگان برابر تیم پالایش نفت آبادان، مدافع عنوان قهرمانی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ این دو تیم پیش از ظهر امروز (۲ دی) در سالن فجر بندرعباس به مصاف هم رفتند که در پایان تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر یک، پالایش نفت آبادان را شکست داد.
نسیمه غلامی و سحر زمانی برای شاگردان کلثوم دارا، در تیم فولاد هرمزگان موفق به گلزنی شدند.
فولاد هرمزگان با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: تساوی پالایش نفت بندرعباس مقابل بعثت کرمانشاه