هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، با پیروزی ارزشمند فولاد هرمزگان برابر تیم پالایش نفت آبادان، مدافع عنوان قهرمانی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ این دو تیم پیش از ظهر امروز (۲ دی) در سالن فجر بندرعباس به مصاف هم رفتند که در پایان تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر یک، پالایش نفت آبادان را شکست داد.

نسیمه غلامی و سحر زمانی برای شاگردان کلثوم دارا، در تیم فولا‌د هرمزگان موفق به گلزنی شدند.

فولاد هرمزگان با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت.

