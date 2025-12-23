هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور، فردا چهارشنبه سوم دیماه، با جدال پالایش نفت بندرعباس و سن ایچ ساوه پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ در این هفته از رقابت‌ها تیم پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۶ در سالن فجر، میزبان سن ایچ ساوه است.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم فولاد هرمزگان در دیداری خارج از خانه، به مصاف تیم انتهای جدولی جواد الائمه شهرکرد می‌رود.

بیشتر بخوانید؛ برد ارزشمند فولاد هرمزگان مقابل پالایش نفت آبادان

تیم‌های فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز، در جایگاه هفتم و هشتم جدول رده بندی جای دارند.