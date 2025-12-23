وب‌سایت تخصصی غربالگری سرطان روده بزرگ که به همت دکتر رجب‌نیا، فوق‌تخصص گوارش و کبد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز طراحی و راه‌اندازی شده است، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، وب‌سایت با هدف افزایش آگاهی عمومی، تشخیص زودهنگام و پیشگیری از سرطان روده بزرگ طراحی شده و امکان ارزیابی اولیه وضعیت سلامت افراد را برای عموم مردم فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند با مراجعه به این سامانه و پاسخ به مجموعه‌ای از سؤالات علمی و استاندارد، از میزان ریسک ابتلا آگاه شده و مشخص شود که آیا نیاز به انجام غربالگری، کولونوسکوپی یا بررسی‌های تکمیلی پزشکی دارند یا خیر.

رجب‌نیا در حاشیه مراسم رونمایی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ گفت: این سامانه با تکیه بر شاخص‌های معتبر پزشکی و دستورالعمل‌های علمی طراحی شده و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مراجعه‌های دیرهنگام، ارتقای سلامت جامعه و هدایت صحیح بیماران به مراکز درمانی ایفا کند.

وی افزود: سرطان روده بزرگ از جمله سرطان‌های قابل پیشگیری و درمان در صورت تشخیص به‌موقع است و استفاده از ابزار‌های نوین فناورانه می‌تواند مسیر غربالگری هدفمند و کم‌هزینه را برای نظام سلامت هموارتر کند.

این اقدام پژوهشی و فناورانه در راستای پیوند پژوهش با نیاز‌های واقعی جامعه و توسعه خدمات سلامت دیجیتال در دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شده و گامی مؤثر در جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پیشگیری از بیماری‌ها به شمار می‌رود.