اعزام دومین کاروان راهیان نور فرهنگیان استان به مناطق عملیاتی
جمعی از فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول بسیج فرهنگیان استان گفت: با هدف تجدید میثاق با آرمانهای شهدا ورزمندان دوران دفاع مقدس دومین اردوی راهیان نور فرهنگیان استان کهگیلویه و بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند. سرهنگ جاماسب بهمنیار با بیان اینکه در این اردوی زیارتی ۴۰۰ معلم به مناطق عملیاتی اعزام شدند، افزود: تاکنون ۷۰۰ فرهنگی خانم وآقا از کهگیلویه و بویراحمد به این مناطق اعزام شدهاند. بهمنیار اضافه کرد: قرار است فرهنگیان استان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی هویزه، علقمه، شلمچه ویادمان شهدا دیدن کنند.