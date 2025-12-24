رئیس پلیس راهور استان زنجان از کاهش چشمگیر تلفات جانی ناشی از حوادث رانندگی درون شهری در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت:۷۸ درصد قربانیان تصادفات زنجان عابرین پیاده و موتورسواران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ سید حبیب موسوی در نشست خبری روز چهارشنبه، اعلام کرد: شمار فوتی‌های تصادفات شهری استان با کاهش ۲۳ نفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد کاهش را تجربه کرده است؛ این در حالی است که آمار تلفات رانندگی در سطح کشور روندی افزایشی دارد.

وی افزود: علی‌رغم این موفقیت در کاهش فوتی‌ها، از افزایش ۲۷ درصدی تصادفات منجر به جرح و رشد قابل توجه ۵۸ درصدی تصادفات صرفاً خسارتی خبر داد.

سرهنگ موسوی این رشد در تصادفات خسارتی را به الزام تنظیم اجباری کروکی مرتبط دانست.

وی ادامه داد :بر اساس آمار‌های ارائه شده، طی هشت ماهه امسال سه هزار و ۵۸ نفر مجروح و هشت هزار و ۵۶۸ فقره تصادف خسارتی در استان ثبت شده است.

موسوی گفت: ۷۸ درصد از کل فوتی‌ها و مجروحان تصادفات درون شهری زنجان، به عابرین پیاده و موتورسواران اختصاص دارد.

بیشترین آمار فوتی‌ها به ترتیب متعلق به شهر‌های زنجان (۱۳ نفر)، ابهر (۶ نفر)، خرمدره (سه نفر) و طارم (یک نفر) بوده است. شهرستان‌های خدابنده و ایجرود امسال هیچ فوتی در تصادفات نداشته‌اند، به طوری که خدابنده برای چهارمین سال متوالی این رکورد را حفظ کرده است.

رئیس پلیس راهور استان زنجان تأکید کرد:هدف اصلی پلیس، کاهش حوادث و ارتقای انضباط ترافیکی است.

وی در خصوص اعمال قانون گفت: با استفاده از دوربین‌های تصویری، میزان برخورد مستقیم با تخلفات روزانه از ۵۶ هزار فقره به ۹ هزار فقره کاهش یافته است، با این وجود، میزان برخورد با تخلفات کلی در استان نسبت به سال‌های گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ موسوی افزود:۲۰ هزار نفر سالانه قربانی حوادث رانندگی در کشور می‌شوند.