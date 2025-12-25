پخش زنده
امروز: -
سه هنرستان فنیوحرفهای در فارس با رویکرد توسعه مهارتآموزی راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل آموزش و پرورش فارس درخصوص راه اندازی سه هنرستان فنیوحرفهای در شهرستانهای کازرون، زریندشت و ناحیه ۴ شیراز گفت: این اقدام در قالب طرح «همنوا» و با هدف توسعه آموزشهای مهارتی برای دانشآموزان اجرا شده است.
محسن کلاری افزود: این هنرستانها زمینهای برای ارزیابی دقیق نگاه مهارتی دانشآموزان فراهم میکنند و در صورت نیاز، این مدل ارزیابی در سایر مدارس استان نیز به کار گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که هنرجویان در تمام عرصهها رشد کنند و از پرورش تکبعدی آنها خودداری کنیم. اگر دانشآموزان تکبعدی تربیت شوند، در زندگی آینده خود با چالش مواجه خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین اعلام کرد که با تشکیل جلسات مشترک ماهانه، کیفیت آموزشی هنرستانها به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فنی و حرفهای استان فارس نیز در این نشست با بیان اینکه استان در اجرای طرح همنوا و راهاندازی هنرستانهای وابسته به صنعت از پیشگامان کشور است، گفت: ما و آموزش و پرورش یک مجموعه هستیم و برای ارتقای مهارتهای فنی و حرفهای دانشآموزان، همکاری مشترک خواهیم داشت.
رهام کیایی افزود: در هر جایی که نیاز باشد، ظرفیتهای موجود فنی و حرفهای خود را در اختیار هنرستانها قرار خواهیم داد و مصمم هستیم راهاندازی هنرستانهای هیئت امنایی را نیز در دستور کار داشته باشیم.