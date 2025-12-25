آیین روضه خانگی با نام هر شهید یک گنج و با گرامیداشت یاد و خاطره ۶ شهید دفاع مقدس در مسجد فاطمیه ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیین روضه خانگی با نام هر شهید یک گنج و با گرامیداشت یاد و خاطره ۶ شهید دفاع مقدس در مسجد فاطمیه ارومیه برگزار شد.

این روضه خانگی به صورت هفتگی در محله‌های مختلف ارومیه برگزار می‌شود.

در روضه خانگی این هفته یاد و خاطره شهیدان حمید پادار، غلامحسین پادار، زین العابدین احمدپور، حسن احمدپور، بهزاد دربندی و یوسف ولی نژاد گرامی داشته شد.

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این آیین با اشاره به تاکید رهبری معظم انقلاب بر برگزاری آیین‌های گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بر اجرای برنامه‌های موثر در بین جوانان و اقشار مختلف مردم تاکید کرد و گفت: معنویت گرایی و عمل به تکلیف از جمله نکاتی است که در وصیت نامه شهدا بدان‌ها تاکید شده است.

حجت الاسلام کریم حسین خانی افزود: باید الگو‌های حقیقی و واقعی را که شهدا هستند را به نسل جوان جامعه معرفی کنیم.