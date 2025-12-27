پخش زنده
ماهوارهبر حامل «کوثر، ظفر-۲ و پایا» پس از اتمام موفقیتآمیز مراحل نهایی، بر سکوی پرتاب مستقر شد. این استقرار نهایی، مرحله آغاز شمارش معکوس برای پرتاب برنامهریزی شده در هفتم دیماه ۱۴۰۴ را رقم میزند و ایران را یک گام به تحقق اهداف فضایی خود نزدیکتر میسازد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرآیندهای مربوط به الحاق ماهوارهها بر روی ماهواره بر سایوز روسیه به اتمام رسیده و تمامی آزمونهای مرتبط با موفقیت، سپری شده است.
بلوک جدایش نیز بر روی ماهواره بر مونتاژ شده و این ماهواره بر، جهت انجام فرآیندهای نهایی پرتاب به سکوی پرتاب منتقل شده است.
همچنین آخرین آزمونهای مرتبط با ماهواره بر، برای پرتاب در تاریخ اعلام شده در حال انجام است.
طبق برنامه، سه ماهواره ایرانی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقاء یافته کوثر با این ماهواره بر به فضا پرتاب خواهند شد.
این سه ماهواره سنجشی که از قابلیت تصویربرداری برخوردارند میتوانند در حوزههای مختلفی، چون نقشه برداری، پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند.