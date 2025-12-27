کارشناس بازار سرمایه گفت: هم‌زمان با حذف حجم مبنا، رشد معاملات و بهبود متغیر‌های بنیادی، شاخص‌های بورسی در هفته جاری صعودی شدند و ورود چند هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار رقم خورد.

فرهنگ حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص روند هفتگی بازار سرمایه اظهار کرد: شاخص کل بورس در هفته جاری با رشد حدود ۷ درصدی همراه شد. همچنین شاخص هم‌وزن، به‌عنوان نماگر عملکرد سهام شرکت‌های کوچک‌تر، حدود ۷.۵ درصد افزایش را تجربه کرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم معاملات نیز با رشد ۲۰ درصدی از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در روز به نزدیک ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در مجموع حدود ۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اخبار تاثیرگذار بر بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین خبر اثرگذار بر معاملات این هفته، کاهش حجم مبنا به عدد یک و حذف عملی آن در بورس و فرابورس بود. این تصمیم موجب می‌شود شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک‌تر، سریع‌تر روند واقعی تغییرات قیمتی خود را طی کنند.

حسینی افزود: از دیگر موضوعات مهم، بررسی لایحه بودجه است که در آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده و بخش عمده ارز‌ها به بازار دوم منتقل شده‌اند. بررسی معاملات بورس کالا نیز نشان می‌دهد نرخ دلار در محصولات پتروشیمی از محدوده توافقی به محدوده بازار دوم افزایش یافته و عمده این محصولات با دلار‌های بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان معامله شده‌اند که می‌تواند محرک مثبتی برای بازار سرمایه باشد.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین نرخ دلار توافقی در هفته جاری به محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان رسیده و رشد حدود ۱۰ درصدی را پشت سر گذاشته است.

کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: عملکرد تولید و فروش شرکت‌ها در فصل پاییز، به‌ویژه در آذرماه، مطلوب ارزیابی می‌شود. در این دوره، قطعی برق در صنایع مشاهده نشد و قطعی گاز نیز تنها محدود به یک یا دو شرکت در هفته پایانی بود. بر این اساس، انتظار می‌رود گزارش‌های تولید، فروش و سودآوری پاییزه شرکت‌ها که طی روز‌ها و هفته‌های آینده منتشر می‌شود، عملکرد مناسبی را نشان دهد.