مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از آغاز بازنگری و اجرای برنامه‌های عملیاتی برای صیانت و اعاده اراضی در منطقه حفاظت‌شده دز خبر داد.

آغاز بازنگری و اجرای طرح بازگشت اراضی تصرف‌شده منطقه دز به طبیعت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمدجواد اشرفی در بررسی وضعیت منطقه حفاظت‌شده دز اظهار کرد: با توجه به دخل و تصرف‌ها و تعارضاتی که از سالیان گذشته تاکنون در منطقه حفاظت‌شده دز وجود داشته، بخش‌هایی از این زیست‌بوم ارزشمند دچار تخریب شده است.

وی افزود: بر همین اساس مقرر شد از امسال، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی هم در حوزه حفظ و نگهداشت وضع موجود و هم در زمینه اعاده وضعیت اراضی تصرف‌شده قبلی، مورد بازنگری و برنامه‌ریزی مجدد قرار بگیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: بخشی از اراضی ملی منطقه حفاظت‌شده دز به صورت غیرقانونی توسط برخی بومیان، کشاورزان و متصرفان تحت کشت و زرع قرار گرفته است؛ در این خصوص از گذشته هماهنگی‌هایی با دستگاه قضایی انجام شده و امروز نیز به‌صورت تلفنی مذاکرات لازم با مقامات قضایی شهرستان انجام شد.

اشرفی در ادامه گفت: با همکاری قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های مرتبط، این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد تا اراضی ملی و بسیار باارزش محیط زیستی منطقه حفاظت‌شده دز به وضعیت اولیه بازگردانده شده و به دامان طبیعت و بیت‌المال اعاده شود.

وی بیان کرد: حفاظت از مناطق تحت مدیریت، به ویژه منطقه حفاظت‌شده دز، از اولویت‌های اصلی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان است و اقدامات قانونی در این زمینه با قاطعیت ادامه خواهد داشت.