به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تأکید بر جایگاه صنعت زغالسنگ در اقتصاد استان، تلاش کارگران این بخش را عامل مهمی در حفظ و ایجاد اشتغال مولد و توسعه اقتصادی دانست و از انجام هزاران بازرسی و پیگیری حقوق قانونی کارگران معادن خبر داد.

علیرضا ابراهیمی ۶ دی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت صنعت زغالسنگ در اقتصاد منطقه، گفت: نقش این صنعت و تلاش جهادگونه کارگران آن در حفظ و ایجاد اشتغال مولد و همچنین توسعه اقتصادی استان برجسته و تعیین‌کننده است.

وی اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در راستای صیانت از نیروی انسانی و حمایت از کارگران معادن زغالسنگ، به‌ویژه در حوزه خدمات پرداختی و بیمه‌ای، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

به گفته ابراهیمی، پیگیری‌های مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازدیدهای متعدد مقامات این وزارتخانه از معادن زغالسنگ، همگی با هدف احقاق حقوق کارگران صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه طی ۹ ماه گذشته بیش از ۹۰۰۰ مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار در استان کرمان انجام شده است، افزود: به‌منظور ارتقاء ایمنی معادن زغالسنگ و معادن زیرزمینی، علاوه بر بازرسی‌های مستمر بازرسان کار، حدود ۲۵ مورد بازرسی تخصصی توسط کمیته ایمنی معادن استان متشکل از بازرسان کار، مرکز بهداشت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با تأکید بر پیگیری مستمر پرداخت مطالبات قانونی کارگران به‌ویژه کارگران معادن زغالسنگ اظهار کرد: ایجاد فضای گفت‌وگو، تعامل و هم‌اندیشی و دستیابی به فهم مشترک از مسائل و مقررات قانونی، در کنار حمایت از کارگران، تولید، حفظ اشتغال موجود و تحقق توسعه منطقه‌ای و همه‌جانبه، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است.